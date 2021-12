Abbiamo visto il colpo di scena per questi 3 segni che potrebbero finire l’anno in un crescendo di denaro e felicità. Ma prima del gran finale d’anno, c’è anche Santa Lucia che potrebbe portare regali inattesi. Non a tutti, e nemmeno ai segni che hanno fatto i bravi e scritto la famosa letterina. Dietro a questo imprevisto vento ottimistico ci sarebbe infatti la dea bendata, pronta a intervenire. E si sa che qualche colpetto di buona sorte, soprattutto in questa fase dell’anno, non sarebbe poi così male. Potrebbe essere una Santa Lucia splendente d’oro per questi 3 segni travolti da una fortuna sfacciata. Vediamo assieme ai nostri Esperti chi saranno questi fortunati.

Sarà proprio un lungo periodo fortunato per l’Ariete

Ovunque ci si volti e qualsiasi panorama astrologico si guardi, c’è un segno che sarà il protagonista indiscusso dei prossimi mesi. L’avevamo anticipato ai nostri Lettori che il 2022 sarà una miniera d’oro per questo segno protetto da ben 3 pianeti e baciato dalla Fortuna. E continuiamo a insistere che il panorama sembra ottimistico ben al di là delle aspettative. L’orizzonte sembra schiarirsi sia in campo lavorativo che sentimentale. La caratteristica che farà la differenza in questo segno nasce proprio dalle corde dell’Ariete. Una serie di situazioni ferme da anni si sbloccheranno per merito della caparbietà di questo segno. Previste novità anche in campo finanziario e in molteplici occasioni. A vederla così si prospetterebbero almeno 15 mesi di fortune per gli Arieti.

Potrebbe essere una Santa Lucia splendente d’oro per questi 3 segni travolti da una fortuna sfacciata

Particolarissima la situazione del Toro. Mentre l’Ariete è pronto a raccogliere subito, il Toro riceverà a rate. Un primo saldo a favore le stelle dovrebbero concederlo proprio nei prossimi giorni. Ma il bello, secondo le stelle, dovrebbe arrivare da primavera in poi. Non si scoraggino i Tori se l’inizio del 2022 presenterà invece delle difficoltà. Saranno superate e gli interessi arriveranno meritati per gli sforzi profusi. Se un premio economico è in stallo e siamo convinti di aver seminato bene, nessun problema. Si sbloccherà e porterà davvero delle belle soddisfazioni.

Che saliscendi per la Vergine

Le prossime settimane per la Vergine saranno delle vere e proprie montagne russe. Con salite e discese da far tremare. C’è di mezzo Giove a mettere un freno alle iniziative più importanti, ma la sua forza svanirà in breve. Il problema è che la Fortuna dovrà anche fare i conti con le bizze del nostro carattere. Soprattutto di una certa monotonia che ci attanaglia. C’è tanta voglia di cambiare e le stelle daranno una mano proprio in questo senso. Un primo assaggio di novità anche economiche l’avremo nelle prossime ore. Il saldo arriverà tra fine inverno e primavera del nuovo anno. Attenzione che nelle scatole dei regali potrebbero davvero nascondersi delle grandi sorprese.

