La medicina ci insegna che alti livelli di colesterolo LDL nel sangue nel tempo possono aumentare i rischi di malattie cardiovascolari. Per fortuna gli eccessi di questa molecola, nella maggior parte dei casi, non sono irreversibili. Chi ha valori elevati di colesterolo può tornare a livelli entro la norma adottando dei corretti stili di vita.

In realtà, non sempre è possibile fare scendere i valori di questa sostanza. Infatti, in alcuni soggetti l’ipercolesterolemia è una malattia genetica che viene trasmessa in via ereditaria. In questo caso difficilmente uno stile di vita corretto può ridurre sensibilmente il livello di colesterolo, anche se comunque aiuta a mantenerlo sotto controllo. Ecco perché anche chi non mangia cibo spazzatura potrebbe avere valori stellari di colesterolo nel sangue per questo motivo.

Una ricetta di carne appetitosa perfetta per dimagrire dopo gli eccessi natalizi e a prova di colesterolo

Chi non soffre di ipercolesterolemia familiare, per abbassare il livello di colesterolo, deve affidarsi ad una dieta povera di grassi e fare attività fisica. In questo modo aumenta le probabilità di riportare questa sostanza ai valori consigliati dalla medicina.

Le feste natalizie sono uno dei periodi dell’anno in cui i ricchi e frequenti cenoni possono causare sbalzi di colesterolo nel sangue. In questo caso, dopo gli eccessi è importante ritornare subito ad abitudini sane anche per ridurre l’eventuale peso in eccesso accumulato in questi giorni. Ecco per esempio come bruciare subito calorie e abbattere il peso allontanando il colesterolo e aiutando il cuore con questo toccasana.

Insieme all’attività fisica, una dieta povera di grassi aiuterà a recuperare il peso forma e ad abbassare i valori ematici legati al rischio cardiovascolare. Chi ha questo obiettivo dovrebbe seguire un regime alimentare ricco di frutta e verdura, ma anche di pesce. Chi non può fare a meno della carne, dovrebbe puntare su quelle bianche, in particolare pollo e tacchino.

La carne di tacchino contiene solo 107 calorie ogni 100 grammi, è ad alto contenuto proteico e povera di grassi. Per queste qualità gli sportivi e chi vuole perdere peso mangia molta di questa carne.

Un piatto a base di petto di tacchino

Chi ama gli hamburger e il barbecue può sbizzarrirsi in una ricetta semplice ma appetitosa, il burger di tacchino grigliato.

Per 2 porzioni occorrono 2 panini integrali e 225 grammi di petto di tacchino macinato. Servono anche 150 grammi di cipolla tritata e 1 cucchiaino di peperoncino macinato e di paprika e un po’ di salsa ketchup. Inoltre per insaporire servono un mezzo cucchiaino di sale kosher, cipolla e aglio in polvere e un pizzico di pepe nero.

La preparazione è semplicissima. Si scalda il grill oppure una pentola. Intanto in una ciotola uniamo paprika, cipolle, peperoncino e aglio, amalgamiamo con un po’ di ketchup e aggiungiamo sale e pepe. Poi aggiungiamo all’impasto il tacchino macinato e prepariamo 2 burger da 110 grammi. Mettiamo a scaldare i burger per circa 5 minuti per ogni lato e poi serviamo nei panini.

Questa è una ricetta di carne appetitosa perfetta per dimagrire dopo gli eccessi natalizi e a prova di colesterolo. Infatti, questo burger ha meno di 400 calorie, solamente 55 mg di colesterolo e circa 36 grammi di proteine.

