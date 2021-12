Le feste oramai sono dietro l’angolo e i cenoni si avvicinano. Le cene e i pranzi tra Natale e la Befana sono tradizionalmente lunghi e soprattutto abbondanti. In questi momenti è difficile dire no a tutti quegli alimenti che sono una tentazione per il palato, ma un attentato per l’organismo. In queste occasioni si ingurgitano migliaia di calorie e si aumenta inevitabilmente di peso. Ovviamente ne risente anche il livello di grassi cattivi e zuccheri nel sangue.

I pasti luculliani delle feste natalizia ci fanno godere al momento ma poi ci riservano brutte sorprese. Quando ci pesiamo scopriamo con profondo dispiacere di avere preso del peso. Quindi è normale che dopo i vizi natalizi si pensi a mettersi in riga e a perdere i chili presi. Così molti approfittando dell’inizio del nuovo anno fanno anche nuovi propositi, come quello di mettersi a dieta e fare dell’attività fisica.

Un regime alimentare sano passa attraverso una dieta equilibrata in cui carni bianche e pesce, frutta e verdura, sono i protagonisti. Alcuni alimenti più di altri apportano notevoli benefici per la salute del nostro organismo. Per esempio, per aiutare a tenere basso il colesterolo in autunno in modo naturale ecco 5 piacevoli e gustose soluzioni.

Bruciare subito calorie e abbattere il peso allontanando il colesterolo e aiutando il cuore con questo toccasana

Ovviamente, per ottenere risultati rapidi e duratori di riduzione di peso il movimento è importante. Per esempio, queste attività quotidiane fanno bruciare più calorie e potrebbero ridurre più velocemente l’obesità ma anche colesterolo e trigliceridi. Correre è un’ottima soluzione che può fare raggiungere ottimi risultati in breve tempo. Secondo i medici della Fondazione Veronesi, correre fa perdere peso, fa abbassare la pressione arteriosa e si allena il cuore a lavorare sotto sforzo. Ma non solo, correndo si potrebbero ridurre il colesterolo cattivo e si aumenta quello buono. Inoltre correre è facilissimo e si può fare ovunque in ogni momento.

Sempre secondo i medici della Fondazione Veronesi ideale sarebbe correre almeno mezzora per tre volte alla settimana. Quindi un buono proposito potrebbe essere quello di cominciare a correre con l’arrivo del nuovo anno. Chi non ha mai corso può iniziare con gradualità e in modo molto facile.

Ecco il modo più semplice per bruciare subito calorie e abbattere il peso allontanando il colesterolo e aiutando il cuore con questo toccasana. Nelle prime settimane di corsa conviene alternare camminata veloce a breve corsa. Chi inizia da zero può alternare 5 minuti di camminata veloce e 1 minuto di corsa, per un totale di 30/40 minuti. Poi col passare dei giorni può aumentare i minuti di corsa e ridurre quelli di camminata. In poco tempo si può arrivare a correre senza sforzo per 30 minuti anche iniziando da zero.

