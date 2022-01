D’inverno i dolci sono sempre una buona scelta. Li possiamo preparare per una colazione soffice e dolce o per riscaldare un pomeriggio di nebbia. Tra tutte le torte che possiamo preparare c’è il plumcake che svetta sulle altre per la caratteristica di essere molto soffice e leggero.

Chi non ha l’anima da pasticcere di solito prepara delle torte troppo spesse e dense. Il plumcake, invece, è sempre leggero, specialmente grazie all’uso dello yogurt. Per questa ricetta non abbiamo bisogno di una particolare attrezzatura ma solo un forno e tanta passione. Infatti, non serve il robot da cucina per preparare questo favoloso plumcake alle carote e yogurt.

Ingredienti

500 grammi di carote;

4 uova medie;

200 grammi di zucchero e un baccello di vaniglia;

250 grammi di farina;

100 grammi di farina di mandorle;

16 grammi di lievito in polvere per dolci;

un pizzico di sale fino;

yogurt intero, almeno 125 grammi;

200 grammi di yogurt greco;

20 grammi di zucchero;

50 grammi di zenzero.

Preparazione

Per prima cosa dobbiamo naturalmente sbucciare le carote. Le mettiamo in acqua e poi le grattugiamo, facendo attenzione di scegliere una grattugia con fori abbastanza larghi. Mettiamo tutta questa polpa che ricaviamo dalla grattugia in una ciotola.

Prendiamo ora il baccello di vaniglia e lo incidiamo sul lato della lunghezza. Prendiamo i semi con uno spelucchino e li teniamo da parte. Inoltre, prendiamo un’altra ciotola ancora e ci setacciamo dentro le varie farine e il lievito per dolci.

Montiamo le uova e le uniamo allo zucchero, magari con l’aiuto di una frusta elettrica. Aggiungiamo ora i semi di vaniglia e amalgamiamo con un cucchiaio di yogurt alla volta. Uniamo anche la farina e finiamo con lo yogurt.

Non serve il robot da cucina per preparare questo favoloso plumcake alle carote e yogurt

A questo punto noteremo un composto omogeneo a cui andremo ad aggiungere le carote. Versiamo tutto in una forma da forno, che avremo già precedentemente imburrato. Scegliamo 180 gradi per 30 minuti.

Nel frattempo creiamo una salsa di yogurt greco e zenzero con l’aiuto di un mixer. Ora che è tutto pronto togliamo dal forno il plumcake e lo lasciamo raffreddare per qualche minuto. Lo tagliamo a fette mentre vediamo che ancora fuma e lo serviamo in piattini con la crema.

Approfondimento

Ecco come preparare le migliori carote al forno di sempre in 20 minuti.