Un must have della tradizione siciliana è la pasta alla norma una ricetta semplice che prevede l’utilizzo di ingredienti basici quali pomodoro, melanzane, ricotta salata e basilico.

La melanzana è un ortaggio semplice da coltivare che preferisce i climi miti, non a caso il suo uso è molto frequente nella cucina italiana. Infatti è protagonista di numerosi piatti tipici come la caponata oppure la classica parmigiana. Portare sulle nostre tavole le melanzane è un piacere e quasi un dovere. E per farlo in modo gustoso e dietetico possiamo ricorrere a questi 3 geniali e semplici modi per cucinare le melanzane in modo light ma gustosissimo per pranzi veloci e freschi.

Un piatto classico della tradizione culinaria italiana più nello specifico siciliana che le vede come protagoniste è la pasta alla norma. Un piatto semplice ma estremamente gustoso che permette di rendere pranzi e cene davvero unici.

Nella preparazione di questa facile ricetta è però facile cadere in alcuni banalissimi errori che ne alterano il gusto. Per una pasta alla norma che si rispetti basta seguire alcune semplici regole nella scelta e nell’uso dei prodotti.

Una pasta alla norma a regola d’arte e velocissima con i migliori segreti della nonna

La prima regola fondamentale è la scelta del formato di pasta, solitamente quelli più gettonati sono i paccheri, seguiti sicuramente dai rigatoni e nei casi più eccezionali dagli spaghetti. Meglio evitare di sceglierne degli altri che poco si addicono a tale sughetto.

Passiamo alle melanzane che devono rigorosamente essere fritte in olio extra vergine d’oliva e in nessun altro tipo di olio. Tuttavia il vero segreto precede la frittura; esse infatti vanno tagliate a listarelle, cosparse di sale e pressate per 30 minuti con un peso. Quest’operazione permetterà di eliminare il liquido delle melanzane e il loro caratteristico sapore amarognolo.

Ultima chicca e non per importanza è il formaggio utilizzato, esso deve essere rigorosamente una ricotta di capra salata e molto stagionata. Un errore comune è quello di sostituire tale delizia con il pecorino, ma la tradizione non accetta alternative. Dunque no al pecorino e tanto meno al parmigiano.

Ecco quindi come preparare una pasta alla norma a regola d’arte e velocissima con i migliori segreti della nonna.

Consigli pratici

Infine, il nostro consiglio finale riguarda la preparazione del pomodoro che deve essere rigorosamente fresco e preparato in anticipo. Per completare il piatto, poi, non può mancare l’aggiunta di foglioline di basilico fresco.