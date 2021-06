Le melanzane, così come le zucchine, sono un ortaggio versatile che si prestano nella preparazione di numerose pietanze.

I piatti a base di melanzana, come abbiamo più volte ricordato nella nostra rubrica di Cucina, infatti, sono davvero tanti e tutti molto gustosi. Dal dolce al salato, le melanzane si prestano egregiamente bene in tutte le ricette, grazie al loro gusto ben definito, pungente, ma versatile.

Alcuni piatti le vedono protagoniste nella loro versione fritta, altri nella loro versione al forno, altri ancora in padella. Un insolito modo di consumare le melanzane, forse non troppo conosciuto, ma molto gustoso, è sotto forma di parmigiana con il cioccolato. Quest’anomala preparazione nasce in Costiera Amalfitana ed è una chiave dolce per rivisitare una ricetta tradizionale per un dessert gustosissimo.

3 geniali e semplici modi per cucinare le melanzane in modo light ma gustosissimo per pranzi veloci e freschi

Oggi, però, vogliamo proporre 3 metodi per preparare le melanzane in padella in modo rapido e light, così da poterle utilizzare come gustoso contorno, ma anche come condimento per i primi piatti. Ottime per una cena estiva gustosa, ma leggerissima con questa meravigliosa ricetta di melanzane al forno senza grassi.

La prima proposta è quelle di saltarle in padella, semplicemente tagliandole a dadini, anche molto grossolanamente, e lasciar cuocere per almeno 10 minuti. Per farle rosolate basterà lasciarle cuocere a fuoco verace. Se le si preferiscono morbide, invece, sarà necessario abbassare la fiamma e coprirle con un coperchio, fino a fine cottura. Al termine della cottura, aggiungere delle foglioline di basilico e una spolverata di peperoncino. In alternativa, anche delle foglioline di menta rendono il piatto molto gradevole, dal gusto fresco e delicato.

Un’altra valida alternativa è quella di proporle in un piatto unico fresco e veloce. Basterà semplicemente riporle in padella insieme ad altre verdure come pomodorini, fagiolini e zucchine e lasciarle cuocerle. Le verdure possono tranquillamente essere sostituite con quelle che più si preferiscono.

Possiamo, come terza alternativa, utilizzarle sotto forma di caponata classica, ma anche rivisitata.

Ottime anche come condimento di primi piatti come la classica pasta alla Norma. Possiamo, infine, decidere di consumarle grigliate o sotto forma di crema per un condimento più leggero, ma molto gustoso.

Un alimento davvero versatile di facile preparazione, che richiede soltanto qualche piccola attenzione, infatti, sono questi i 3 errori da non commettere assolutamente quando si cucinano le melanzane.

Ecco, quindi, 3 geniali e semplici modi per cucinare le melanzane in modo light ma gustosissimo per pranzi veloci e freschi.