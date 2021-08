D’estate non c’è niente di più bello e rilassante dei tramonti sul mare. Dopo una lunga giornata di tuffi, nuotate, passeggiate, ma soprattutto dopo mesi di stress e lavoro, il tramonto dà la pace di cui c’è bisogno. È come se quando fa sera le sfumature del cielo annullassero ogni paura, preoccupazione, ansia. La brezza che arriva dalla distesa d’acqua calma l’anima di ognuno, e la serenità prende il sopravvento. Per ogni tramonto che si rispetti, però, serve la giusta colonna sonora. Se poi la situazione è quella di una serata in compagnia, magari intorno al falò e con una birretta gelata a rinfrescare lo spirito, non si può sbagliare playlist. L’atmosfera data dalla musica, infatti, gioca un ruolo fondamentale nella creazione del momento perfetto.

Xavier Rudd, cantautore folk australiano

Il genere perfetto per questo tipo di occasioni è senza dubbio il folk. In Italia, pochi conoscono il cantautore australiano i cui pezzi sono l’ideale per le serate sul mare. Si tratta di Xavier Rudd. Amante dei boschi e dello stile di vita aborigeno, Rudd è autore di numerose canzoni che tutti gli amanti del genere dovrebbero assolutamente conoscere. Il suo album “Spirit bird”, in particolare, richiama le serate in spiaggia e l’armonia con la natura. Basta un’occhiata alla copertina dell’album per sentirsi immediatamente in vacanza con il cuore leggero.

Questa è la canzone da ascoltare in spiaggia al tramonto intorno al falò

Nell’album citato si trova un pezzo in particolare con cui dovrebbero aprirsi tutte le serate trascorse a cantare e a contemplare i colori del cielo. Si tratta di “Follow the sun”, il cui testo parla proprio della fine del giorno. Questa è la canzone da ascoltare in spiaggia al tramonto intorno al falò: è un inno di speranza, un sollecito a lasciare andare il male. La canzone parla di amore, di un giorno che finisce ma della certezza che il sole tornerà domani, della necessità di respirare a pieni polmoni.

Facile anche da suonare con la chitarra e con l’ukulele, basterà un amico musicista per accompagnare la voce di Xavier Rudd. Una situazione simile non potrà che commuovere gli animi di tutti i presenti, facendo loro desiderare che quell’istante duri per sempre. Perfetta per le serate in spiaggia, questa canzone resta meravigliosa da ascoltare anche in ogni altra occasione. Chiudendo gli occhi con questo pezzo nelle cuffiette sembrerà sempre di essere in un luogo esotico, lontano dalla società folle citata anche da Rudd, a danzare a piedi nudi e celebrare la libertà.