In piena estate le spiagge sono affollate, la musica è a tutto volume e il caldo è sempre più forte. Quello che dovrebbe essere un momento di relax potrebbe trasformarsi in qualcosa di stressante. Sicuramente può essere una soluzione quella di cercare delle spiagge meno affollate e più nascoste, ma se questo non è possibile bisogna trovare delle alternative.

Per questa ragione può essere utile portarsi qualcosa per isolarsi e non pensare al caos che ci circonda. Qualcosa che tra un bagno e un altro, tra un po’ di sole e ombra possa trasportarci in un’altra realtà. Magari che ci possa far scordare il caos circostante stimolando la nostra mente.

Ad esempio, può essere una soluzione quella di munirsi di un buon libro. Per questo motivo ecco 2 libri da leggere ad agosto con trame avvincenti per mantenere sveglio il cervello. Stiamo parlando di letture che hanno trame entusiasmanti e storie che cattureranno la nostra attenzione.

Il robot dai sentimenti umani

La prima di queste è “Klara e il sole” di Kazuo Ishiguro, scrittore Premio Nobel del 2017. La storia parla di Klara, un robot umanoide di generazione B2, con una voce empatica, ingenua, curiosa e schiva che viene scelta dalla piccola 14enne Josie.

Lei è una ragazzina sensibile e di una vivacità unica che però è afflitta da un brutto male. Per lei Klara sarà disposta ad affrontare l’autorevolezza della madre di Josie e a trovare colui che possa aiutarla contro la malattia. Si dovrà impegnare anima e corpo come se non fosse un robot ma un essere umano.

Il secondo libro è “Solenoide” di Mircea Cărtărescu autore della trilogia Abbacinante, il “creatore di mondi”. È un libro che ricorda autori come Pynchon, Bolaño e Kafka. Consigliatissimo da leggere!

La storia è ambientata in una strana casa a forma di barca e il protagonista è uno scrittore fallito. Egli passa il tempo a crearsi film nella propria testa segnando tutti gli incubi e i sogni che fa su un diario. Con la sua fantasia vaga in una Bucarest ectoplasmatica in cui è un professore di una scuola di periferia (un lavoro che odia). All’interno di quell’ambiente incontra personaggi che diverranno punti di riferimento molto importanti.

In particolare un matematico che gli insegna i segreti della materia, Irina ragazza di cui si innamora e gli adepti di una setta mistica. In questo contesto davvero surreale lo scrittore prova a sfuggire a quella che viene definita la tirannia dei 5 sensi per accedere ad un’altra dimensione esistenziale.

In questo senso se si vuole evadere dal caos della spiaggia affollata non può mancare la lettura di questo romanzo.

