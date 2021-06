Una marinatura perfetta come al ristorante con questa tecnica facile e veloce che renderà ogni piatto irresistibile

La marinatura è una tecnica di condimento che non apporta calorie, ma semplicemente dà ai nostri piatti un sapore irresistibile e gustoso.

È una tecnica che consiste nell’immergere il pesce sia crudo che cotto in un liquido acidulo, realizzato con 3 ingredienti: olio, spezie o aromi e aceto o limone. Dove l’olio serve per idratare, l’aceto per eliminare i batteri mentre le spezie e gli aromi per insaporire. Questa tecnica in alcuni casi permette anche di evitare la cottura del pesce in quanto elimina la presenza di eventuali batteri.

La marinatura può variare a seconda dei gusti ma anche del pesce che decidiamo di cucinare. Per il salmone la marinatura è semplice: olio, succo di limone, sale e pepe. Lo stesso vale per la marinatura del tonno.

Il salmone deve rimanere in ammollo all’incirca per un’ora ricoperto con pellicola trasparente.

La marinatura per il pesce spada invece prevede l’utilizzo di olio, succo di limone, aglio e prezzemolo tritato, sale e pepe. Immergere il pesce spada nel composto e lasciar marinare per almeno un’ora, scolare e cuocere il pesce sulla griglia.

La marinatura è una tecnica che può essere utilizzata anche per la preparazione di piatti a base di carne o verdure. Per delle zucchine marinate gustosissime cliccare qui.

La carne

Ecco come preparare una marinatura perfetta come al ristorante anche per i piatti di carne. Per la marinatura della carne dove il risultato principale consiste nell’ammorbidimento delle fibre muscolari che rende più digeribile il cibo. Preparare una marinatura per la carne unendo in un recipiente, l’olio extravergine di oliva, 2 spicchi d’aglio tagliati a pezzi, prezzemolo, salvia, rosmarino, timo e pepe. Mescolare e cospargere sulla carne, lasciar riposare per 4 ore. La marinatura della carne varia a seconda del taglio, ma per raggiungere un ottimo risultato sono necessarie almeno 2 ore, mentre se il taglio è più grosso almeno 4 ore.