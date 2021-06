In questi giorni di caldo infernale è di vitale importanza restare idratati mangiando molta frutta, ortaggi e verdure.

Un alimento che può venirci incontro in tal senso è la cicoria, una verdura selvatica molto leggera e formata per lo più d’acqua. Infatti, è adatta per chi deve perdere peso e seguire un regime ipocalorico.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

In questo breve articolo vedremo quali sono le proprietà ed i benefici della cicoria, con alcuni consigli su come prepararla. Infatti, ecco come cucinare questa verdura selvatica dalle mille proprietà benefiche per l’organismo.

Benefici per l’organismo

Come abbiamo già accennato le cicorie contengono più del 90% di acqua e possiedono un buon contenuto di fibre e davvero pochissime calorie.

Questa fantastica verdura è anche ricca di sali minerali come potassio, calcio, fosforo, magnesio, ferro e molti altri ancora.

Grazie a questi elementi costitutivi le cicorie godono di proprietà depurative e disintossicanti, stimolando così l’attività di fegato e reni nell’espulsione di sostanze tossiche.

Inoltre, aiutano la digestione incoraggiando la produzione di bile e riducendo così il rischio di contrarre patologie intestinali.

Le cicorie hanno anche proprietà antiossidanti grazie all’elevato apporto di vitamine che contribuiscono a mantenere stabili livelli di colesterolo e glicemia. Oltre a preservare una corretta coagulazione del sangue, sostengono anche il sistema immunitario.

Ecco come cucinare questa verdura selvatica dalle mille proprietà benefiche per l’organismo

Uno dei modi più frequenti e semplici di cottura è sicuramente la cicoria ripassata tipica della cucina romana. Innanzitutto puliamo e laviamo le foglie e lasciamole bollire in abbondante acqua salata per almeno 15 minuti. Dopo averle scolate e strizzate per bene, inseriamole in una padella dove abbiamo già fatto soffriggere olio, aglio e peperoncino. Facciamo saltare per qualche minuto e poi serviamole come contorno.

Per chi ha voglia di preparare qualcosa di più sfizioso, invece, sono ottime le polpette di cicoria e patate, ideali anche per i vegetariani.

Innanzitutto lessiamo le patate in acqua bollente per 40 minuti. Nel frattempo cuociamo la cicoria (lavata e tagliata a listarelle) in una padella con olio ed aglio per 10 minuti.

Dopo aver lasciato raffreddare i due ingredienti, inseriamoli in un recipiente con pecorino, un uovo, sale, pepe e pan grattato.

Mescoliamo e dall’impasto stacchiamo delle polpettine che bagneremo prima nell’uovo sbattuto e poi nel pangrattato.

Friggiamo in abbondante olio di semi ed in pochi minuti avremo delle deliziosissime polpette che stupiranno tutti i commensali.