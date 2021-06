Oggi proponiamo un piatto fresco e veloce da preparare, adatto alla dieta ipocalorica e da consumare nel periodo estivo. È ideale da consumare in riva al mare per mantenersi leggeri ed evitare di appesantirsi, stiamo parlando del carpaccio di zucchine.

Le zucchine sono un ortaggio dal sapore delicato che si prestano alla preparazione di numerose ricette, come la parmigiana di zucchine, le zucchine ripiene, zucchine grigliate o in abbinamento con pesce o carne per creare dei primi piatti eccezionali.

Questa ricetta con le zucchine veloce e leggerissima pronta in pochi minuti sta spopolando per la sua bontà e le pochissime calorie.

Si tratta di un piatto semplice, che prevede una marinatura a crudo delle zucchine a base di limone. Si prepara con pochissimi ingredienti e può essere consumato come contorno, ma è anche un ottimo condimento per la pasta per un pranzo o una cena velocissimi e gustosi.

Questa ricetta nello specifico prevede l’utilizzo di foglioline di basilico per aromatizzare il piatto. La scelta però è soggettiva, infatti si possono utilizzare le erbe aromatiche che si preferiscono: dal timo, all’erba cipollina alla menta fresca.

Ricetta del carpaccio di zucchine

Ingredienti

3 zucchine;

2 cucchiai di pinoli;

50 g di parmigiano;

2 limoni succo;

1 tazza d’acqua;

olio q.b.

sale;

pepe;

basilico.

Procedimento

Lavare le zucchine, asciugarle accuratamente e tagliarle a fette lunghe, magari con l’aiuto di una mandolina. Intanto spremere i limoni e mettere il succo in un pentolino, portare a bollore e spegnere. Versare il liquido ancora bollente sulle zucchine e lasciar marinare per almeno 1 ora e ½. Successivamente disporre le zucchine in un piatto e condire con i pinoli, il sale, il pepe, il parmigiano ed il basilico. Amalgamare il tutto e servire.

Per conservare il carpaccio di zucchine per qualche giorno, basterà riporlo in frigo aggiungendo dell’olio di oliva e una pellicola trasparente da riporre sul contenitore.

Ebbene, è incredibilmente semplice e deliziosa questa ricetta con le zucchine veloce e leggerissima, pronta in pochi minuti, che sta spopolando per la sua bontà e le pochissime calorie.