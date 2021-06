Le zucchine sono una verdura dal gusto neutro, che si abbinano benissimo a qualsiasi piatto di carne, pesce e vegetariano. Utili come contorno sono squisite anche come condimento per la pasta, o anche per la preparazione di gustose e croccanti polpette di zucchine dal cuore morbido.

Una gustosissima parmigiana di zucchine in versione estiva che conquisterà anche l’ospite più difficile

Una deliziosa variante alla classica parmigiana di melanzane, facile e veloce da preparare, questa parmigiana di zucchine farà impazzire tutti.

Parmigiana di zucchine

800g di zucchine;

500 ml di pomodoro;

40 g parmigiano;

300 g di mozzarella;

olio q.b.

pepe e sale;

basilico e cipolla.

Procedimento

Lavare le zucchine ed asciugarle accuratamente, procedere al taglio delle estremità e con una mandolina affettare sottilmente nel senso della lunghezza.

In una padella ricolma di olio bollente, friggere le zucchine, scolarle e lasciarle riposare su carta assorbente.

Intanto in una padella soffriggere la cipolla ed aggiungere la passata di pomodoro. Far cuocere per 15 minuti.

In una pirofila assemblare la parmigiana, mettendo sul fondo il sugo, adagiarvi le fettine di zucchine e cospargerle con il sugo di pomodoro, la mozzarella e qualche fogliolina di basilico. Ripetere l’operazione più volte e completare con uno strato di pomodoro ed una spolverata di parmigiano e qualche fogliolina di basilico. Cuocere in forno a 180 C per 30 minuti. Se la si preferisce più croccante ultimare la cottura impostando il forno per 10 minuti con modalità grill.

Per una parmigiana ancora più gustosa è possibile aggiungere delle fette di prosciutto cotto. Mentre per avere delle zucchine ancora più croccanti, consigliamo di immergerle prima nella farina e poi procedere alla frittura.

Per conservarla in seguito alla cottura riporla in un contenitore ermetico per 3/ 4 giorni e posizionare in frigo.

Ecco, una gustosissima parmigiana di zucchine in versione estiva che conquisterà anche l’ospite più difficile.