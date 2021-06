Non tutti lo sanno, ma in questi giorni è possibile usufruire di sconti incredibili su tantissime categorie di prodotti. Parliamo ovviamente delle offerte disponibili su Amazon durante l’evento Amazon Prime Day. Infatti, in questi giorni è possibile accedere a sconti fino al 72% per chi approfitta di queste incredibili offerte. Scopriamo subito di cosa si tratta.

Amazon Prime Day, due giorni dagli sconti veramente eccezionali

A partire dal 2015 il colosso americano ha creato un evento che può durare anche più giorni in cui rende disponibili tantissimi prodotti a prezzi scontati. Si tratta dell’Amazon Prime Day, giornata di shopping che tutti quanti gli amanti del risparmio conoscono e aspettano con impazienza.

Quest’anno questo evento avrà luogo dal 21 giugno fino alla mezzanotte del giorno successivo, e permetterà di accedere a degli sconti su tantissimi prodotti.

Per poter partecipare all’offerta è necessario essere clienti Amazon Prime, servizio dal costo di 3,99 euro al mese oppure 35 euro l’anno. Nel caso non ci si voglia registrare al servizio sarà sempre possibile accedere alla prova gratuita dello stesso e disattivarla entro trenta giorni.

Le tipologie di offerte

Sono principalmente due le tipologie di offerte disponibili durante l’Amazon Prime Day.

Da una parte, ci sono le offerte del giorno, saldi che continuano per tutta la durata dell’evento stesso. Dall’altra parte, vi sono invece le offerte lampo, che durano solamente per un numero d’ore predefinite e fino ad esaurimento scorte.

Inoltre, una volta selezionato un prodotto, sarà necessario confermare l’ordine entro massimo un quarto d’ora. In questo caso è quindi necessario prestare attenzione e avere il giusto “timing” in maniera da poter approfittare delle offerte migliori.

I prodotti scontati appartengono a tantissime categorie, dal fashion fino agli elettrodomestici, permettendo agli amanti del risparmio di potersi veramente sbizzarrire,

