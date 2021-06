Le polpette di zucchine sono un secondo piatto facile e veloce da preparare, utile in ogni occasione, adatte anche per un aperitivo in terrazza con gli amici ma anche come sfizioso secondo piatto per proporre le verdure in maniera saporita e gustosa ai nostri bambini.

Ecco, quindi, gustose e croccanti polpette di zucchine dal cuore morbido che stanno spopolando per la loro bontà. Un ottimo finger food da consumare sia caldo che freddo, ideali da consumare fritte ma eccezionali e gustose anche al forno.

Un’alternativa vegetariana alle classiche polpette al sugo. Ma sono questi i segreti della nonna per avere delle polpette morbide e compatte così buone e gustose che faranno impazzire grandi e piccini.

Ingredienti

a) Due zucchine;

b) un uovo;

c) quattro cucchiai di parmigiano;

d) sei cucchiai di pangrattato;

e) mezzo aglio;

f) 150 grammi di mozzarella;

g) erbe aromatiche a piacere;

h) sale;

i) pepe.

Iniziamo la preparazione lavando le zucchine ed eliminando le estremità. Tagliare, quindi, a dadini e cuocere in una padella con coperchio, precedentemente unta con olio e magari uno spicchio d’aglio.

Lasciar raffreddare le zucchine e riporle in una ciotola e aggiungere il parmigiano, il pangrattato, lasciandone un po’ da parte per impanarle, l’aglio, le erbe aromatiche e l’uovo.

Aggiustare di sale e pepe e mescolare con le mani fino ad ottenere un composto omogeneo.

Mescolare e creare delle polpette, rotolare nel pangrattato e procedere alla frittura in olio.

Per una variante più leggera è possibile cuocere le polpette al forno anziché friggerle in olio, per 20 minuti a 200° C.

Per un fritto asciutto e croccante il consiglio è quello di mantenere una temperatura dell’olio sempre costante, oltre che immergere poche polpette per volta.

Conservare in frigo per 3-4 giorni in un contenitore ermetico e al momento di consumarle riscaldarle in forno già caldo.