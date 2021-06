Il finger lime, comunemente chiamato anche “caviale di limone” e un particolarissimo frutto australiano che a prima vista ricorda il caviale. Ma che in realtà è un agrume. Questo stravagante frutto, esteriormente somiglia vagamente ad un baccello di fave, ma di piccole dimensioni. Ma è al suo interno, invece, che si nasconde la particolarità. Quando si incide il guscio e si schiaccia il frutto, ciò che viene fuori sono delle piccole sfere traslucide dal sapore acidulo e dall’aroma agrumato.

Questo bellissimo e suggestivo frutto esiste in due diverse colorazioni. Quello di colore verde, che ha un sapore più intenso e acido e quello di colore rosa, che invece è più delicato e meno pungente. Entrambi sono esteticamente molto spettacolari, infatti sono sempre di più gli chef che guarniscono i loro piatti con questo frutto. Ma anche i cuochi non professionisti che amano stupire i propri ospiti, usano il finger lime per guarnire i piatti. Chiaramente su alcuni piatti, il finger lime è in gradi di esprimere il massimo delle sue potenzialità. Ecco 3 idee per usare lo straordinario frutto noto come “caviale di limone” e fare un figurone a tavola.

Sulle ostriche non può mancare

Le ostriche sembrano state inventati per questo frutto tanto particolare, sia sul piano estetico che per il gusto. Queste piccole sfere, adagiate sul mollusco, conferiscono un tocco di colore e di stravaganza. Ma è il palato, più dell’occhio a gioire veramente. La nota acidula è l’ideale per regalare freschezza alle ostriche.

Sui crudi in generale

Che si tratti di una tartare di salmone, di un carpaccio di spada, o di un tataki di tonno, il caviale di limone è assolutamente perfetto da abbinare sul pesce crudo o leggermente scottato. Infatti, con questi piatti il finger lime si esprime al massimo. Le sfere possono essere abbinate per ottenere un bel effetto cromatico e anche in questo caso donerà un piacevole tocco di freschezza.

Come guarnizione per un cocktail speciale

Anche il modo dei cocktail si è appropriato di questo particolare frutto per realizzare delle guarnizioni all’avanguardia. Un modo carino di utilizzarlo è quello di disporlo su di una fettina di lime essiccato, da lasciare galleggiare su un vodka sour, servito in coppetta.

Per la ricetta di un freschissimo vodka sour, cliccare qui.

Con queste 3 idee per usare lo straordinario frutto noto come “caviale di limone” il successo è assicurato.