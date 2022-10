Una golosa ricetta francese a base della verdura più amata dell’autunno

L’autunno è uno dei periodi in cui la terra offre delle golose primizie. Sono tipici di questa stagione infatti la zucca, i porri e tutte le crucifere. Ma non solo: infatti fra il mese di ottobre e quello di novembre è possibile recarsi alla fiera del tartufo bianco d’Alba a degustare questo delizioso tubero. Però all’appello manca una categoria di ortaggio particolarmente apprezzato da grandi e piccini.

Stiamo parlando dei funghi. Che essi siano porcini, finferli o chiodini averli in tavola è sempre una festa. Per questo oggi spieghiamo un metodo molto semplice di cucinarli, prendendo ispirazione da una preparazione tipica della cittadina di Bordeaux. Ecco dunque una golosa ricetta francese a base di uno degli ortaggi più golosi di questa stagione. Scopriamo insieme quali sono i passaggi da seguire per servire dei perfetti funghi alla bordolese.

Gli ingredienti da usare per un totale di 4 persone

300 g di funghi, preferibilmente porcini;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

1 cucchiaio di pangrattato;

pepe nero q.b.;

1 mazzetto di prezzemolo;

sale fino q.b.;

1 scalogno;

succo di limone q.b.;

un rametto di timo.

Una golosa ricetta francese a base di funghi: saranno divini con pochissimo sforzo

Per prima cosa è necessario lavare i funghi, rimuovendo tutte le impurità e il terriccio in eccesso. Rimuovere anche con il coltello le parti rovinate e separare le cappelle dai gambi. Tagliarli a fette, tritando finemente due dei gambi. Lasciarli un attimo da parte e cominciare a preparare il pangrattato. Per dorarlo ed insaporirlo basterà metterlo all’interno di una pentola antiaderente e farlo scaldare. È importante però continuare a mescolare per non fare bruciare il composto. Versarlo poi all’interno di una terrina.

Procedere poi con la preparazione pulendo e tritando uno scalogno. Metterlo poi in padella con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e con il rametto di timo lavato sotto l’acqua corrente. Aggiungere poi gli ortaggi tritati e farli saltare per un paio di minuti. Aggiungere infine il succo di un limone spremuto, il pangrattato e il prezzemolo lavato e sminuzzato. In questo modo si creerà una deliziosa salsina. In un’altra padella prendere le fette ricavate in precedenza e rosolarle con un filo di olio da entrambi i lati distribuendo sale e pepe nelle quantità desiderate. Infine impiattare e guarnire i funghi con la salsa.

