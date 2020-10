Se amate cucinare con prodotti stagionali saprete che l’autunno ci mette in tavola diverse delizie: le castagne, la zucca e i cavoli di ogni tipo. Ma, sicuramente, vi sarete dimenticati un prodotto fondamentale: i funghi.

Quest’ultimo alimento, oltre a essere molto pregiato, è anche estremamente versatile in cucina. Per questo vi presento la ricetta dei funghi trifolati, un contorno stagionale facile e gustoso, pronto in soli 10 minuti.

Gli ingredienti

a) 800 grammi di funghi di qualsiasi qualità (possono essere finferli, champignon o anche porcini);

b) 1 spicchio medio di aglio;

c) prezzemolo quanto basta;

d) 30 grammi di burro;

e) 40 grammi di olio extravergine d’oliva.

Il procedimento

Pulite i funghi con l’ausilio di un pennellino e di un buon coltello, oppure comprateli già puliti.

Cominciate a mettere sul fuoco una padella antiaderente, aggiungendo poi i 30 grammi di burro e i 40 di olio extravergine di oliva.

Inserite lo spicchio di aglio, tagliandolo a metà. Fate dorare l’aglio.

A questo punto, versate i funghi che avete scelto. In caso aveste deciso di metterne più varietà, inserite prima i più sodi e poi quelli più molli.

Fate saltare il tutto con una fiamma medio-alta per un paio di minuti.

Continuate a cuocere e ricordate di mescolare dolcemente per far sì che gli elementi nella padella non si sfaldino.

Nel frattempo, sciacquate il prezzemolo e asciugatelo accuratamente. Prendete un tagliere e sminuzzatelo finemente.

Controllate la cottura: se i funghi sono morbidi, cospargeteli di prezzemolo e rimuovete l’aglio.

Assaggiando aggiustate di sale e pepe, se necessario.

Togliete il vostro contorno dai fornelli.

Starà a voi decidere se servire questo piatto freddo o caldo in tavola.

Ora che vi abbiamo consigliato un contorno stagionale facile e gustoso, pronto in soli 10 minuti, non perdetevi altre ricette autunnali, come ad esempio le lasagne alla zucca.