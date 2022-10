Quale serie mozzafiato guardare su Netflix in una sola serata

Quando ci mettiamo la sera davanti al televisore o al pc abbiamo voglia di vedere una nuova serie. Spesso, però, ci scoraggia la loro durata. Se è pur vero che alcune serie sono state definite autentici capolavori, come Lost, i Soprano, Il Trono di Spade o Breaking Bad, le numerose stagioni e puntate intimoriscono un po’. Eppure, Netflix mette a disposizione moltissime serie che iniziano e finiscono in una sola stagione o addirittura in una sola puntata. È il caso, ad esempio, della discussa serie britannica Black Mirror, serie antologica ambientata in un futuro distopico dove ogni episodio è una storia a sé.

Il fenomeno che invece sembra aver conquistato recentemente il pubblico è Dahmer, la storia del serial killer americano che sta impazzando. Dopo aver battuto il record di serie più vista di Squid Game, a pochi giorni dall’uscita una nuova serie le ha sottratto questo titolo.

Con il fiato sospeso

Se siamo amanti del giallo e del thriller, magari sul genere Stephen King, ecco quale serie mozzafiato guardare su Netflix che non possiamo perdere. Stiamo parlando di The Watcher, da poco approdata su Netflix ma con un fragoroso ingresso che sta infrangendo numerosi record di visione.

La storia presentata è quella di una famiglia. Questa, dopo essersi ripresa da un duro colpo finanziario, decide di acquistare una nuova casa in periferia e cambiare vita. I sacrifici per acquistare la nuova dimora sono stati estremi, ma la bellezza e la zona della casa sembrano davvero valere le difficoltà affrontate. Eppure, da quando la famiglia si trasferirà nella nuova casa le cose non andranno così bene come ci si aspettava.

Ecco quale serie mozzafiato guardare su Netflix per una serata di adrenalina

I vicini del quartiere non sembrano molto apprezzare i nuovi arrivati e i loro atteggiamenti sono tutt’altro che rassicuranti. Nonostante la famiglia riesca a passare sopra alle stranezze dei vicini, le cose cominceranno a precipitare quando troveranno nella cassetta della posta una lettera firmata The Watcher, L’Osservatore. Nella lettera vengono fatti nomi e cognomi della famiglia e descritte le loro abitudini e si raccomanda loro di portare rispetto per la nuova casa in cui si sono trasferiti. Se così non fosse le conseguenze potrebbero essere tremende.

Insomma, The Watcher ha tutto il necessario per farci passare una serata di alta tensione, grazie alla storia che ci lascerà con dubbio e sospetto costante di tutto e tutti.

