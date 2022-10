Alle porte di Roma urgono 167 tra diplomati e laureati a tempo indeterminato

Negli ultimi numeri della Gazzetta Ufficiale sono apparsi diversi estratti di bandi che rimandano a Enti pubblici laziali. Il grosso delle richieste arriva direttamente dalla Capitale, ma non mancano le offerte di lavoro anche nei paraggi della Città Eterna.

Vediamo di quali profili si tratta e dove inviare le istanze di partecipazione. Anticipiamo solo che alle porte di Roma urgono 167 tra diplomati e laureati da assumere senza alcun limite temporale.

80 posti di lavoro a valenza regionale dell’ASL Roma 2 di Roma

Sul numero 81 della G.U. dell’11 ottobre spicca il bando dell’ASL Roma 2 di Roma. Si tratta di un concorso in forma aggregata (valido cioè per l’intero territorio regionale) teso all’assunzione di 80 dirigenti medici. La disciplina interessata è quella della psichiatria e i posti disponibili sono a tempo pieno e indeterminato.

Ai candidati si richiede il pieno possesso dei requisiti generali oltre a quelli specifici. Vale a dire la Laurea in Medicina, l’iscrizione all’Albo dei medici e la specializzazione attinente o affine o equipollente a quella ricercata. Parimenti possono partecipare anche i medici in formazione specialistica a partire dal 3° anno del relativo corso. Per le candidature c’è tempo fino alle ore 12.00 del 10 novembre.

I posti di lavoro disponibili a Roma o nei paraggi della Capitale

Passiamo adesso ai principali estratti apparsi sul numero 82 della Gazzetta del 14 ottobre.

ATER Viterbo cerca 7 profili differenti in varie qualifiche e categorie a tempo indeterminato e contratti CCNL Federcasa. I profili ricercati sono: un geometra (cat. B3), un ingegnere civile (cat. A3), un perito termo tecnico (cat. B3). Poi un istruttore amministrativo e uno amministrativo contabile, entrambi di categoria B3. Infine uno specialista contabile e/o gestionale e uno amministrativo con indirizzo giuridico, questa volta di cat. A3. Per tutti i profili i termini di inoltro delle domande è per il 13 novembre (stesso termine del nuovo concorso del Ministero della Difesa).

Il concorso pubblico per esami della provincia di Latina riguarda invece la ricerca di 12 profili di diversa estrazione professionale. Si tratta di 6 istruttori direttivi tecnici di cat. D, 4 istruttori direttivi amministrativi, sempre di cat. D, e infine di 2 istruttori di cat. C. I contratti proposti sono a tempo indeterminato e le domande vanno inviate per il 13 novembre.

Alle porte di Roma urgono 167 tra diplomati e laureati anche presso le Istituzioni sanitarie

Infine gli ultimi bandi che riguardano il personale sanitario, sempre della Regione Lazio.

Tre selezioni riguardano gli Istituti Fisioterapici Ospedalieri di Roma. Nello specifico sono disponibili (termine di candidatura il 13 novembre):

58 posti di vari profili professionali (ricercatori sanitari e collaboratori professionali di ricerca sanitaria);

un dirigente medico nella disciplina di urologia (procedura di stabilizzazione);

un dirigente biologo nella disciplina di patologia clinica (procedura di stabilizzazione).

Infine l’ultimo estratto riguarda la Fondazione del Policlinico Tor Vergata di Roma. Anche qui si tratta di una procedura di stabilizzazione del personale precario (della dirigenza e del comparto) afferente all’area della sanità del S.S.N. Nello specifico riguarda la copertura a tempo indeterminato di 2 dirigenti medici (uno in cardiochirurgia e uno in cardiologia vascolare), uno amministrativo e 5 infermieri.

Per i dettagli relativi alle singole selezioni si invita il Lettore alla consultazione integrale del bando di proprio interesse.

Lettura consigliata

Questo concorso per studenti eroga 10 premi da 1.000 e 10 premi da 2.000 euro