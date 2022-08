L’Italia si popola per le vacanze estive. Americani, inglesi, francesi, tedeschi e olandesi sono pronti per trascorrere le loro vacanze nel Belpaese. Alcuni hanno deciso di passare le ferie in montagna, ad esempio molti hanno scelto Courmayeur, che al momento però sta passando una fase delicata. Altri, invece, hanno scelto il mare della Penisola.

Le località di mare

Da Nord a Sud lo Stivale è sicuramente ricco di spiagge magnifiche. Molti amano le località in Liguria, impossibile non citare Portofino. Altri, invece, scelgono la Campania con le sue isole, poi la Sicilia, la Puglia e anche la Sardegna. Tutte regioni assolutamente magnifiche con un mare spettacolare.

Ovviamente non è solo una questione di mare, però, ma anche di paesaggi che ci circondano. La flora dei parchi e anche la fauna sia di terra sia marina, il cibo, le diverse architetture e le persone che vivono i luoghi da noi scelti.

Non solo l’Italia è ricca di luoghi speciali, ma ad esempio a pochi chilometri da noi, davanti alla città di Cannes, troviamo l’Île Sainte-Marguerite assolutamente da visitare.

Una delle baie più belle d’Italia è in Campania e merita una visita

Parliamo di una zona veramente eccezionale che ha alle spalle il verde della natura e davanti a sé l’azzurro cristallino dell’acqua del mare. Un luogo che sicuramente attira l’attenzione di turisti e locali, vista la sua bellezza. Infatti nelle alte stagioni potremmo trovare un bel po’ di gente.

La baia del Vallone è un luogo veramente mozzafiato che si trova a Sud di Agropoli. Sarà possibile raggiungerla via mare, infatti ci sono moltissime escursioni organizzate oppure, se si possiede una barca privata, si può arrivare in questa baia. Altra alternativa è quella di camminare fino al mare, perché vi sono dei sentieri all’interno del Parco Nazionale che dà le spalle alla baia.

Un luogo dove è possibile trascorrere una giornata di relax tra natura e acqua semplicemente magnifica. Di quelle trasparenti e talmente azzurre che potrebbero fare invidia a qualsiasi isola caraibica.

Quindi se per le nostre vacanze estive ci troviamo in Campania, e stiamo facendo un piccolo tour di questa regione, dove sono comprese anche le isole, non possiamo perdere la Baia del Vallone, proprio perché una delle baie più belle d’Italia è in Campania e dobbiamo vederla.

