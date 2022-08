In estate si ha poca voglia di cucinare. Fa molto caldo e, quando la sera si rientra dal lavoro, si ha ben poca voglia di stare davanti ai fornelli. Nel fine settimana, le lunghe giornate invogliano a trascorrere tanto tempo all’aria aperta. Appena se ne ha l’occasione, si organizzano delle belle gite fuori porta. E così si rientra tardi anche il sabato e la domenica. Per tutti questi motivi, in estate trionfano i piatti unici.

Insalata di riso e pasta fredda sono grandi classici. Altri evergreen della bella stagione sono poi la caprese, il carpaccio, la classica accoppiata crudo e melone e il vitello tonnato. Con un po’ di fantasia, però, possiamo proporre i classici della tradizione italiana con qualche variazione per renderli più sfiziosi. Oggi proporremo la ricetta di un piatto unico molto semplice ed anche molto economico.

3 euro per il fresco piatto unico estivo con patate, semplice e veloce

Vediamo insieme come preparare una ricca insalata di patate. Come noteremo tra breve, la preparazione di questo piatto è davvero molto semplice e anche rapida. Questa ricetta è quindi adatta anche per chi non ha la passione per la cucina e per chi va sempre di fretta. L’unica fase un po’ lunga è la cottura delle patate lesse. Ma possiamo cuocerle anche in anticipo.

Ingredienti necessari:

500 g di patate;

2 scatolette di tonno al naturale;

25 pomodorini del tipo ciliegino o datterino;

80 g di pesto alla genovese (con o senza aglio, facoltativo);

olio EVO q.b.

Procedimento

Per prima cosa, lavare bene le patate e metterle a bollire in una grossa pentola piena di acqua. Far cuocere fin quando non saranno morbide (ci vorranno circa 30 o 40 minuti). Una volta cotte, scolarle ed aspettare che si raffreddino. Quindi eliminare la buccia e tagliarle a tocchetti non troppo piccoli. Nel frattempo, lavare i pomodorini e tagliarli a metà. A questo punto, mettere in una zuppiera capiente le patate bollite e i pomodori. Unire il tonno sbriciolato e il pesto. Irrorare con un giro d’olio e mescolare per bene.

Come si può facilmente intuire dagli ingredienti utilizzati, non servono neppure 3 euro per il fresco piatto unico estivo. Per un’ottima degustazione, si consiglia di far riposare l’insalata di patate in frigorifero per almeno 3 o 4 ore prima di servirla. Le patate assorbiranno bene il condimento e i sapori degli altri ingredienti. Oltre che economica e ricca di gusto, questa ricetta è comodissima da portare in spiaggia, in piscina o durante una gita fuori porta. Ed ovviamente anche al lavoro, per una pausa pranzo economica e salutare. L’insalata di patate, tonno, pesto e pomodori si conserva bene in un contenitore a chiusura ermetica.

