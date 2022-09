Chi ha ancora qualche giorno di ferie da fare entro la fine dell’anno, potrebbe scegliere di andare al mare. In alcune zone vicino all’Italia nella mezza stagione il clima rimane mite. Ci sono luoghi dove magari non è possibile fare il bagno, ma sicuramente si può stare in spiaggia a prendere il sole.

Andare in vacanza ad ottobre, magari anche in una località balneare, ha anche un altro grande vantaggio, quello dei costi. Sarà sicuramente più conveniente viaggiare in aereo. Inoltre, affittare una stanza di albergo potrebbe costare anche la metà che in alta stagione. Ma una soluzione ancora più conveniente potrebbe essere quella di affittare un intero appartamento.

Andare adesso al mare in splendide località affittando una casa a 30 euro

Ad ottobre dove possiamo andare al mare? Chi vuole rimanere in Italia e non vuole rinunciare alla tintarella, deve necessariamente scendere al Sud. Le Isole Pelagie in questa stagione possono garantire ancora delle buone temperature e un bel tempo. Qui si può trovare un ampio appartamento in affitto anche a 80 euro al giorno.

Il Portogallo potrebbe essere un’altra interessante meta, in particolare la zona dell’Algarve. Questa Regione si trova nella parte meridionale del Paese e i suoi 150 km di costa, oltre lo stretto di Gibilterra, si affacciano sull’Atlantico. Qui in ottobre le temperature si aggirano tra i 22 e i 26 gradi. A Faro si può affittare un appartamento con vista mare a partire da 30 euro al giorno.

La temperatura a Tenerife è simile a quella dell’Algarve. Nell’isola l’escursione termica in ottobre passa da una minima di 20 gradi a una massima di 26 gradi. Anche in questo caso gli affitti degli appartamenti sono veramente convenienti, anche se sono leggermente più cari che in Portogallo. Tuttavia chi volesse soggiornare qui per una settimana, potrebbe trovare un appartamento vista mare con un costo attorno ai 50 euro per notte.

In quali altri posti fa caldo nel Mediterraneo ad ottobre

Chi volesse andare adesso al mare in splendide località, il bacino del Mediterraneo offre altre numerose mete per fare una vacanza d’ottobre. Malta, per esempio, potrebbe essere una destinazione da scegliere, tra l’altro col vantaggio di essere raggiungibile con circa due ore di volo dall’Italia. Questa meta potrebbe essere interessante anche per chi vuole fare al mare un fine settimana lungo. Le temperature massime si aggirano attorno ai 25/26 gradi anche se le minime scendono a 18 gradi.

Infine sempre rimanendo nel Mediterraneo, si può optare per una vacanza sulle coste del Nord Africa, per esempio in Marocco oppure in Tunisia. A Marrakech la temperatura media è di 25 gradi, le minime non scendono sotto i 20 e le massime non vanno sopra i 30 gradi.

