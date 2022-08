Tra le tante note positive che costellano la stagione estiva, un posto di rilievo è senza dubbio riservato alle feste di compleanno. Poter sfruttare il bel tempo e il periodo di ferie offre certamente più spunti per organizzare un party a regola d’arte in compagnia degli amici.

Si può pensare ad un weekend in qualche location sulla spiaggia o in alternativa festeggiare il compleanno in alta quota. Se invece lo spostamento dovesse risultare difficoltoso per varie ragioni, basta avere un giardino o un terrazzo abbastanza spaziosi e il gioco è fatto.

Consigli di look per le invitate al compleanno

Certo è che quando sappiamo di dover partecipare a qualche evento la domanda su come vestirsi sorge inevitabilmente spontanea. Ecco dunque cosa indossare alle feste di compleanno estive per fare il pieno di complimenti applicando qualche consiglio di stile.

Per prima cosa, bisogna considerare se la festa a cui siamo state invitate è più o meno formale. Ad esempio il tubino nero, iconico e immancabile anche durante l’estate, è chiaramente riservato ad un’occasione più pomposa, per così dire. Nello specifico, il modello riservato alla stagione è quello cut out, da abbinare con sandali a listini alti o bassi a piacimento.

Altrettanto sofisticato, ma assolutamente non ingessato, è poi lo slip dress, ovvero il classico vestito in seta. Possiamo sceglierlo in tinta unita o a stampa e dalla scollatura più o meno morbida: impossibile sbagliare.

Cosa indossare alle feste di compleanno estive per essere giovanili

A metà strada tra gli outfit più eleganti e quelli casual si colloca la combinazione top in rafia o crochet e maxi gonna a ruota. Abbinati ai sandali bassi in corda, realizzano un completo perfetto soprattutto durante il giorno, ma il bianco e l’oro brillano anche la sera.

Due idee in più

Che dire poi del caftano, il maxi lungo che fa subito estate. La versione coloratissima spicca di giorno come di sera: in quest’ultimo caso, impreziosiamola con sandali dorati e una cintura che richiama i colori del mare.

Infine, l’alternativa elegante ai classici abiti più o meno lunghi è data anche dal pigiama corto in satin. Boxer e camicetta coordinati, resi ancora più chic dagli accessori: orecchini maxi in oro e sandali gioiello, tra i trend scarpe più forti di stagione.

Non resta che scegliere l’outfit che più si addice al fisico e al carattere per avere tutti gli sguardi puntati addosso.

