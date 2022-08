L’Italia è piena di bellezze straordinarie: luoghi di mare, di montagna e città che tolgono il fiato. Ma vicino al Belpaese possiamo trovare altrettanti luoghi da non perdere assolutamente. E, se amiamo il mare, non possiamo allora perderci questa sensazionale isola. Arrivarci non è complesso, ma per ovvi motivi sarà necessario prendere una barca.

Le Isole di Lerino

È un’isola che fa parte dell’arcipelago appartenente a Cannes. Infatti, questa splendida città sul mare non è famosa solo per il Festival, ma anche per la sua acqua azzurra e queste due isole. Una più grande e una di dimensioni inferiori.

Sono raggiungibili in traghetto da Cannes o da Antibes, e sono dei luoghi molto selvaggi dove la natura è sovrana. Dato che sono raggiungibili solo dalle città prima citate, è fondamentale arrivare qui per prendere il traghetto. Possiamo arrivarci in macchina o in treno. Certamente se viviamo al Nord Italia raggiungere la Francia sarà più veloce, rispetto a partire da Napoli o da Palermo.

Bellissima isola vicino all’Italia da non perdere per il suo mare cristallino

Non ci sono macchine che si possono usare, quindi va girata a piedi. Infinite spiagge libere dove rilassarsi, un verde magnifico e solo 15 minuti per arrivarci. Parliamo de Île Sainte-Marguerite, che è appunto l’isola davanti Cannes. Dietro invece troviamo île Saint-Honorat, più piccola ma comunque possibile da visitare.

È un’isola dove veramente si avrà modo di riconnettersi con se stessi. E proprio per questo è importante studiare bene la giornata. Oltre a fare passeggiate e bagni al mare, qui sarà possibile visitare il Musée du Masque de fer et du Fort Royal e anche la Statues sous-marines de Jason deCaires.

Andata e ritorno in giornata

Dato che qui non si trovano alberghi non sarà possibile restare a dormire. Unico modo per farlo è prenotare con largo anticipo al Centre International de séjour Iles de Lérins. Qui infatti sarà possibile dormire in stanze comuni con letti a castello.

Inoltre è molto importante sapere che gli unici ristoranti-bar si trovano vicino al porto. Quindi, prima di allontanarsi per fare le nostre passeggiate o perché stiamo cercando delle spiagge più appartate e meno frequentate, dobbiamo essere sicuri di avere con noi tutto il necessario.

Non solo ciabatte ma anche scarpe

Ricordiamo di portare con noi le scarpe, non arriviamo sull’isola con le infradito perché non sarà la scelta giusta. Al termine della nostra giornata sarà possibile riprendere il traghetto e tornare indietro. Pochi conoscono questa bellissima isola vicino all’Italia da non perdere per il suo mare e la sua natura incontaminata che si trasformerà in un’esperienza unica.

Già che ci troviamo in zona, se siamo giunti in macchina, tornando possiamo fermarci a visitare Mentone, che è un borgo delizioso che si trova vicino al confine.

