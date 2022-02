Una cascata di magnesio, calcio e omega 3 in questo primo piatto veloce ed economico che ha bisogno solo di 5 ingredienti

Molti di noi vivono una vita estremamente frenetica. Il lavoro, gli impegni, la famiglia occupano gran parte delle giornate e, spesso, ci tolgono lo spazio necessario per coltivare le nostre passioni. E, in alcuni casi, ci lasciano anche pochissimo tempo per cucinare. Questo non significa che dobbiamo rinunciare al gusto e al mangiare sano. Ad esempio c’è una cascata di magnesio, calcio e omega 3 nella ricetta del primo piatto che presenteremo tra qualche riga. Per prepararlo avremo bisogno di pochissimi ingredienti, tipici di questo periodo, e circa 20 minuti. Ma, dopo averlo provato, lo metteremo in cima alla classifica delle nostre ricette “salva-tempo”.

Gli ingredienti per il primo piatto salva-tempo ricco di minerali e grassi “buoni”

In questo periodo dell’anno, le nostre tavole abbondano di verdure davvero straordinarie. Tra queste un posto speciale lo occupano gli spinaci. Gli spinaci sono ricchissimi di magnesio, uno dei minerali più importanti per il nostro organismo. In più, sono una delle migliori fonti vegetali di omega 3, ovvero di quei grassi “buoni” che potrebbero aiutare la salute cardiovascolare.

Facciamo attenzione, però, a non esagerare. Gli spinaci sono controindicati se ci curiamo con i diuretici e con alcuni farmaci molto usati per la coagulazione del sangue. In più contengono acido ossalico, una molecola che potrebbe aumentare il rischio di calcoli renali. In ogni caso, consultiamo il medico prima di inserirli nella dieta.

Per fare scorta di calcio, invece, sfrutteremo le incredibili proprietà delle mandorle. 30 grammi di mandorle potrebbero coprire il fabbisogno giornaliero di calcio di una persona adulta. Notevole anche il contenuto di fibre e vitamina E, che fa di questa frutta secca una delle più complete in assoluto.

E proprio spinaci (500 g) e mandorle (100 g) saranno gli ingredienti principali del nostro primo piatto. A questi aggiungeremo:

360 g di linguine;

1 spicchio d’aglio;

sale e olio d’oliva per condire.

Una cascata di magnesio, calcio e omega 3 in questo primo piatto veloce ed economico che ha bisogno solo di 5 ingredienti

Iniziamo lavando gli spinaci per togliere sporco e residui di terra. Completata l’operazione, prendiamo una teglia e facciamo tostare le mandorle in forno per una decina di minuti.

Mentre aspettiamo, mettiamo l’acqua per la pasta. Quando le mandorle sono tostate, trasferiamole in una padella con gli spinaci, l’olio, lo spicchio d’aglio tritato e regoliamo di sale.

Facciamo saltare il tutto per circa 20 minuti. Nel frattempo le linguine dovrebbero essere pronte. Scoliamole e mettiamole in padella. Mischiamo bene gli ingredienti per 2-3 minuti e poi andiamo in tavola. Se linguine e condimento non sono amalgamati bene, possiamo aiutarci con un bicchiere di acqua di cottura.

