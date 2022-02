Che sia un pranzo in famiglia o una cena fra amici, non importa. Se si vuole fare una bella figura, bisogna sempre trovare quel giusto mix fra sano e saporito per rendere un piatto speciale.

Ancora di più quando si scelgono alimenti particolari, come il pane Carasau, o genuini come i funghi, una fonte sorprendente di vitamina D. Un esempio potrebbe allora essere questa ricetta, che sfrutta le caratteristiche dei funghi e questo incredibile pane sardo: i cestini di pane con frittata ai peperoni e champignon.

Tutti gli ingredienti per il nostro fantastico piatto

6 dischi di pane Carasau;

1 peperone rosso;

6 funghi champignon;

1 spicchio di aglio;

6 uova;

20 g di parmigiano grattugiato;

1 ciuffetto di prezzemolo;

4 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale;

pepe.

Funghi e questo incredibile pane sardo sono gli ingredienti perfetti per cucinare un piatto goloso e ricco di vitamina D

Per prima cosa andremo a lavare il peperone, eliminando con un coltello il picciolo, i semi e i filamenti bianchi all’interno. Prendiamo poi i funghi e puliamoli con un panno umido, dopo aver tagliato via la parte terrosa del gambo. Per finire tagliamo i peperoni a listarelle e i funghi a fette sottili.

Arrivati a questo punto sbucciamo l’aglio e laviamo il prezzemolo, per poi tritarli finemente e metterli a soffriggere in padella 4 minuti. Passato questo tempo aggiungiamo il peperone, i funghi e facciamo saltare il tutto a fiamma vivace per un paio di minuti. Regoliamo di sale, pepe e proseguiamo la cottura con il coperchio per altri 8 minuti circa. Una volta finita la preparazione, mettiamo da parte a raffreddare.

Il prossimo passo sarà quello di dividere a metà i dischi di pane Carasau e immergerli delicatamente in acqua tiepida fino a che non diventeranno ben malleabili.

Prendiamo poi una teglia per muffin e foderiamo gli stampini con il pane, ormai ammorbidito per bene. Il risultato saranno dei piccoli cestini di pane, pronti per essere riempiti.

Per concludere il nostro piatto, basterà sbattere le uova in una ciotola, unire le verdure e aggiungere una manciata di parmigiano per ottenere il ripieno. Versiamo, quindi, questo composto all’interno degli stampini e mettiamo il tutto a cuocere per 12 minuti in forno a circa 180 °C. Facciamo attenzione che i cestini non si brucino e, una volta pronti, sforniamoli e trasferiamoli in un piatto da portata con del prezzemolo a decorare.

