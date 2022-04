Con le belle giornate lunghe e soleggiate della primavera un po’ tutti iniziano a curare gli spazi esterni cercando di abbellirli nel miglior modo possibile. Ci sono molti segreti che possono far risparmiare tantissimo denaro come spiegato in un nostro precedente articolo su come fare delle recinzioni per le aiuole a costo zero.

Ma non è tutto. Tra le tantissime idee che si possono copiare come questa per eliminare le erbacce con un rimedio da giardiniere, oggi tratteremo come realizzare una cascata di fiori profumati. Una decorazione d’effetto e molto raffinata, da poter realizzare in poche e semplici mosse.

Ecco qualche idea originale per poter rinnovare gli spazi esterni

Quando si tratta di apportare qualche modifica agli spazi esterni, non sempre si è propensi alle novità o a rivoluzionare tutto. Ecco perché si dovrebbe cercare di realizzare questa idea molto orinale e di grande effetto che non stravolgerà l’armonia architettonica creata nel tempo.

In effetti questa idea spettacolare non è altro che creare una cascata di fiori come un giardino incantato ricco di colori. La soluzione più ovvia è quella di procurarsi una classica anfora da interrare per 1/3 leggermente inclinata per ottenere un effetto rovesciato. Poi riempire con la terra e la pianta giusta e il gioco è fatto.

Ma se non si vuol utilizzare una classica anfora, cosa si può riutilizzare per avere lo stesso effetto, magari senza spendere neanche un euro?

Una cascata di fiori profumati con queste particolari piante e trucchi da giardiniere per abbellire a regola d’arte il nostro spazio verde

Per ottenere l’effetto di una cascata di fiori, si possono utilizzare tanti altri contenitori, magari riciclando qualcosa che non viene più utilizzata o abitualmente buttata. Bisogna immaginare che la dimensione del recipiente è molto importante. Infatti se in quel recipiente non è molto profondo, bisognerà scegliere una pianta con poche radici e così via.

Ma uno degli aspetti che permettono un buon effetto è senz’altro il diametro di apertura. In effetti in questo caso se non si vuol optare per un anfora, si potrà utilizzare un recipiente tondeggiante come una vecchia pentola ad esempio in rame, una vecchia botte di vino o anche un secchio.

Da non dimenticare che prendendo una vecchia bacinella, la si può ricoprire di muschio finto ed ottenere un effetto fantastico. Oppure con una semplice cassetta di plastica e qualche rametto di legno, si potrà creare il giusto contenitore perfetto per lo scopo.

All’interno, in base all’effetto desiderato e all’area che si vuole ricoprire, si può optare per piante a cascata come i gerani, o piante che crescono a cespuglio. O meglio ancora le petunie per dei colori brillanti o delle semplici margherite che crescono a vista d’occhio e così via.