Trasformare gli spazi esterni in piccoli angoli di paradiso non è sempre facile. Bisogna organizzare tutte le aiuole in base ai propri progetti, facendo i conti anche con il budget quasi sempre inizialmente scarso.

A tutti piacerebbe potersi godere una buona colazione coccolati dalla visione esterna di un bel vialetto, prima di iniziare con gli impegni quotidiani. E non solo la mattina, anche per una pausa caffè, aperitivo magari con gli amici nel pomeriggio o anche la sera dopo la cena mentre si sorseggia una buona tisana.

Insomma quel piccolo o grande fazzoletto di terra può essere sfruttato al meglio, anche se all’inizio non si ha un budget a disposizione, con queste 3 straordinarie soluzioni.

Sono queste le idee originali per poter organizzare gli spazi esterni

Se si ha la fortuna di possedere un angolo verde, di certo non si potrà non organizzarlo al meglio e una delle prime cose da fare è pensare alle aiuole. Dopo aver stabilito dimensioni e forma, non resta che realizzarle nel migliore dei modi e in questo caso, senza spendere una fortuna.

La prima cosa su cui riflettere è come voler realizzare le recinzioni per le aiuole. In commercio nei negozi fisici e anche online, esistono tantissime opportunità per ogni genere di budget per poter creare delle recinzioni o trovarle già pronte per l’uso.

Ma invece, se si vuol optare per qualche idea ingegnosa e molto originale, si possono creare delle aiuole a costo zero. Questo può essere possibile, riciclando alcuni oggetti che normalmente vengono cestinati, ma che invece possono essere davvero molto utili.

Straordinarie queste 3 semplici idee di recinzioni per le aiuole fai da te senza spendere neanche 1 euro

Una delle tante idee più fruttate è quella di riciclare il pallet, quindi non solo per poter realizzare divanetti, scrivanie o molto altro illustrato in un nostro precedente articolo. Ma anche per creare delle graziosissime recinzioni per le aiuole fai da te a costo zero.

Non solo. Si possono raccogliere tanti rametti spessi almeno un dito e creare una sorta di muretto fitto che possa contenere l’aiuola. Quindi uno in fila all’altro, all’impiedi e magari tagliati alla stessa altezza.

Le cassette della frutta e verdura, in questo caso in plastica, possono essere utili per un’idea super veloce. In effetti queste hanno una trama intrecciata, molto simili alle recinzioni per le aiuole molto costose. Con un po’ di ingegno, separando le due parti laterali più lunghe e tralasciando i cilindri forati negli angoli, queste possono essere inserire impilandole nel terreno con dei legnetti nei cilindri.

Da non dimenticare che si può anche dipingere questa splendida recinzione per aiuole. Magari con una vernice spray color bianco, verde acqua, glicine o qualsiasi altro colore.

Anche le pietre possono essere davvero molto utili. Si possono raccogliere in spiaggia e creare dei veri muretti a secco e anche molto belli esteticamente. Le pietre ideali sono quelle ovali e piatte da poter impilare una sopra all’altra.

