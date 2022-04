Questi rustici ripieni sono perfetti per organizzare un pasto veloce o un aperitivo all’aperto durante una gita

Sempre alla ricerca di idee sfiziose e da preparare in poco tempo, magari per un pranzo fuori casa da organizzare all’ultimo momento. Con questa ricetta è possibile organizzare un pasto veloce o un ricco aperitivo con pochissimi ingredienti.

Si tratta di piccoli rustici ripieni, perfetti per chi vuole mangiare all’aperto senza avere l’incombenza di piatti e forchette, potendo mangiare direttamente con le mani. Questa ricetta è molto semplice e si prepara in pochi minuti, con ingredienti che si possono cambiare in base alla disponibilità che abbiamo in frigorifero.

Trattandosi di pasta sfoglia, che fortunatamente si abbina davvero con tutto, persino al dolce, si possono creare delle combinazioni davvero fantastiche. Come per gli ingredienti che in questo caso abbiamo selezionato per realizzare questi sfiziosissimi rustici ripieni.

Ingredienti

1 rotolo di pasta sfoglia rettangolare;

300 gr di carne macinata o salsiccia;

circa 150 gr di formaggio filante;

2 uova;

1 cipolla;

sale;

pepe.

Procedimento

Iniziare col prendere una padella e far rosolare per circa 1 minuto la carne macinata o salsiccia sbriciolata per bene con una cipolla tagliata a cubetti piccoli. In questo caso si può evitare di aggiungere l’olio perché il grasso della carne sciogliendosi aiuterà la cottura senza bruciare tutto. Ovviamente se si utilizza una carne magra, si potrà aggiungere giusto un filino d’olio extravergine d’oliva.

Nel frattempo a parte in un recipiente versare le uova, tenendo da parte un rosso che servirà alla fine, e aggiungere un po’ di sale e una spolverata di pepe. Amalgamare per bene con una forchetta. Poi prendere la carne leggermente saltata in padella con la cipolla, lasciarla raffreddare ed unire l’uovo amalgamato con sale e pepe.

Adesso non resta che prendere la pasta sfoglia, posizionarla ben aperta e distribuire tutto il ripieno ben amalgamato. Bisognerà lasciare i bordi scoperti per poter chiudere bene il rotolo senza difficoltà.

Inserire anche il formaggio filante tagliato a cubetti, e spennellare con il rosso d’uovo tutto il perimetro della pasta sfoglia. Questo piccolo trucchetto servirà per arrotolare l’impasto senza rischiare che si apra durante la cottura. L’uovo che rimarrà potrà essere spennellato su tutto il rotolo.

Arrivati fin qui non resta che prendere una teglia, rivestirla di carta da forno ed infornare il rotolo ripieno per circa 20 minuti a 200°C. Quando il rotolo sarà pronto, prima di tagliarlo lasciarlo raffreddare altrimenti il ripieno non sarà compatto.

