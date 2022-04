Le botti di vino sono davvero molto belle esteticamente ma spesso vengono dimenticate in cantina. In questo caso, tutti possono riciclare questo oggetto in un modo straordinario. E non si tratta di comuni fioriere ma bensì di realizzare oggetti davvero unici che sbalordiranno tutti.

Sarà davvero curioso come, da comuni botti di vino, si possa realizzare qualcosa di speciale ed unico che apporterà un valore aggiunto all’arredamento interno, ma anche agli esterni. In base alla dimensione e alla nostra manualità si possono creare cose stupefacenti che attireranno lo sguardo.

Questo bellissimo contenitore è perfetto per arredare gli esterni con queste idee davvero uniche

Che sia un balcone, un terrazzo o un giardino le vecchie botti del vino possono essere utilizzate in un modo molto interessante. Non si tratta delle comuni fioriere tagliando in due la botte in modo orizzontale. Stiamo parlando di una posizione particolare, attaccate al muro e tagliate quindi in modo verticale. Saranno, probabilmente, un vero spettacolo.

Quindi una fioriera alta quanto una botte, tagliata a metà, appoggiata la muro, ai due lati di una finestra o porta con delle bellissime piante ornamentali perfettamente adatte.

Ma non solo, la botte di vino può diventare un bellissimo tavolino rustico da esibire sia all’esterno che all’intero di un appartamento. Oltre al tavolino, si possono ricreare anche delle comode sedute tagliando a metà la botte e posando sopra un comodo cuscino.

Davvero curioso come da comuni botti di vino si possono realizzare dei bellissimi oggetti d’arredamento a costo zero per abbellire sia gli interni che gli esterni

All’interno di una casa, la botte può essere molto utile, come già detto, per riporre all’interno una pianta da far crescere come per questa bellissima sempre verde e molto resistente. Ma non è tutto. Infatti si può realizzare uno splendido specchio di design con uno dei cerchi della botte. Infatti questo potrà fare da perfetta cornice per uno specchio da riporre in bagno o in camera da letto.

Un’altra idea eccezionale è una insolita scultura a muro. Si tratta di librerie formate dai cerchi della botte e in ognuno di questi una mensola o due per poter appoggiare di tutto. Libri, ma anche biancheria come asciugamani, carta igienica. Davvero un’idea fantastica e di vero impatto che piacerà a tutti.

