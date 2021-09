Per la rubrica di “viaggi e turismo” di ProiezionidiBorsa, sveliamo dove andare durante le ferie di settembre. Questo mese è perfetto sia per chi ama il relax e il mare, sia per chi è appassionato di storia e cultura. L’Italia è una bellezza tutta da scoprire. Dai piccoli borghi alle grandi città, il nostro Paese è uno dei più belli in tutto il Mondo. Non c’è niente di meglio, infatti, che passare le vacanze alla scoperta delle meraviglie che rendono unica la nostra amata Nazione.

Proprio per questo, in questo articolo, andremo alla scoperta di una cittadina poco conosciuta ma veramente deliziosa di una regione altrettanto meravigliosa. La Sicilia, infatti, è talmente bella che andrebbe visitata nella sua interezza. È ricca di storia, cultura, tradizione, folklore che traspaiono dai monumenti delle varie città. Ma la Sicilia è famosa anche per la gente, la solarità e l’accoglienza.

Per ultimi, ma non per importanza, ricordiamo il mare meraviglioso, le isole che la circondano e il buon cibo. Vediamo di quale città siciliana tratteremo.

Il borgo marinaro

Chi volesse trascorrere un weekend economico in questa località italiana tra mare cristallino e buon cibo a settembre farà la scelta giusta. Avola è il borgo marinaro perfetto per chi è in cerca di relax ed economicità vicino al Libero Consorzio Comunale di Siracusa. Si trova in una posizione strategica perché da Avola ci si può spostare verso la bellissima Siracusa e Ortigia, verso Marzamemi e verso Noto. Località davvero splendide, prettamente marinare con una lunga tradizione e storia alle spalle.

Ad Avola, inoltre, è possibile degustare il vino Nero d’Avola prodotto non solo in questa località ma anche nelle vicine Pachino ed Eloro. Per quanto riguarda il cibo, Avola offre ristoranti a base di pesce sul lungomare, pizzerie e bar sparsi per l’intera località. Una delle specialità è la pasta di mandorle tratta dalla cosiddetta Pizzuta D’Avola.

Un weekend economico in questa località italiana tra mare cristallino e buon cibo a settembre

Oltre alle città precedentemente menzionate, vicino ad Avola c’è la bellissima Riserva Naturale Orientata Cavagrande del Cassibile. Un weekend è perfetto per visitare non solo questa località ma anche le vicine città. Inoltre è l’opzione ideale sia per chi ama il mare, sia per chi è in cerca di avventura. Percorsi di trekking, natura incontaminata e possibilità di fare il bagno nel fiume Cassibile ci attendono qualora volessimo visitare la suddetta Riserva.

Se cerchiamo su Google “weekend ad Avola a settembre” potremo confrontare i vari prezzi degli hotel e B&B per scegliere la vacanza adatta alle nostre esigenze.