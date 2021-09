I momenti della nostra vita sono sempre scanditi da canzoni più o meno rappresentative del nostro sentire del momento. Talvolta, le vicende che contraddistinguono la nostra vita, si ritagliano perfettamente sulla canzone. Tuttavia, quando ciò non accade, la canzone funge comunque da momento distensivo e da occasione per pensare ad altro. A parte ciò, tuttavia, molto spesso, anche involontariamente, ci facciamo travolgere da ritmi ricorrenti. Ciò accade soprattutto in estate, quando alcuni brani, che prendono il nome di tormentoni, vengono trasmessi ovunque, non lasciandoci tregua. Sicché, li si voglia ascoltare o meno, queste canzoni ci perseguitano. Tuttavia, i “tormentoni” ci regalano anche: entusiasmo, emozioni, voglia di divertimento e svago.

La musica come terapia

La musica è l’ingrediente ideale per rimetterci in gareggiata e recuperare il tempo perduto, anche a causa della pandemia. Essa rappresenta un supporto importante per superare i momenti di stress e di morale basso. Inoltre, possiamo ascoltare la musica anche mentre ci prepariamo al sonno, per fare ginnastica o per andare a correre. Qui riassumeremo quali sono i successi dell’estate. Scopriremo quali sono gli 8 tormentoni che l’estate ha trascinato fino a settembre e che ascolteremo ancora. Stiamo parlando, cioè di quei ritmi, assolutamente da seguire, per continuare a vivere ancora l’estate, il sole e la spiaggia.

Gli 8 tormentoni che l’estate ha trascinato fino a settembre e che ascolteremo ancora

Ai primi posti, per ascolti e successo, abbiamo i re e le regine dei tormentoni estivi. Stiamo parlando di: Fred De Palma; Rocco Hunt e Ana Mena; Takagi e Ketra; Giusy Ferreri. E non dimentichiamo: i Boomdabash e Baby K e di Elettra Lamborghini. Quali novità assolute, abbiamo: Achille Lauro e Orietta Berti, Sangiovanni, Aka7even, Boro Boro e Cara, Madame e Annalisa, Federico Rossi.

Ebbene, al primo posto dei tormentoni c’è “Malibu” dei Sangiovanni, che si è guadagnata un doppio disco di platino. Essa, è, certamente, tra le canzoni più ascoltate in Italia.

Al secondo posto abbiamo “Mille” di Fedez, Achille Lauro e Orietta Berti. Questo trio incredibile e inaspettato ha introdotto una canzone che richiama le atmosfere anni ’60. Quindi, un grande romanticismo che promana dalle estati italiane passate tra amori intensi, notti stellate e passi di twist. Essa, trasmette quella voglia di estate e di leggerezza, di cui avevamo davvero bisogno.

Terzo posto dei tormentoni è “Un baci all’’improvviso” di Rocco Hunt e Ana Mena. Dopo il precedente successo di “A un passo dalla luna”, la coppia, ben riuscita, ha ripetuto l’esperienza del tormentone estivo. Il tutto, con una canzone che è un mix perfetto di sensualità, spensieratezza e allegria.

Le ultime posizioni

Quarto posto per “Marea” di Madame, anch’essa caratterizzata da ritmo coinvolgente, pieno di charme. Al quinto posto abbiamo “Pistolero” di Elettra Lamborghini. Anche questa canzone è attualissima e freschissima, adatta per un’estate piena di eventi e iniziative.

Alla sesta posizione c’è “Shimmy Shimmy” di Takagi & Ketra e Giusy Ferreri. Anche qui: passione, divertimento e spensieratezza sono alla base di tutto.

In settima posizione abbiamo la canzone “Mohicani” di Boomdabash e Baby K. La loro canzone è un pop, che rimanda a ritmi giamaicani.

Infine, all’ottavo posto abbiamo “Que Tal” dei Boro Boro e Cara.