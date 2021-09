“L’estate sta finendo” cantavano i Righeira nel 1985, segno che la fine della bella stagione lascia sempre un velo di malinconia. Con la chiusura del periodo estivo, se ne vanno anche le piacevoli abitudini che hanno accompagnato i mesi di luglio e agosto. La tintarella in spiaggia, le lunghe nuotate al mare e le cene a base di pesce dovranno attendere il prossimo anno, ma non soltanto.

Anche i nostri meravigliosi vestiti, freschi e colorati resteranno tristemente chiusi nell’armadio. Non bisogna disperare, però, perché anche l’autunno porta con sé tonalità calde e che trasmettono serenità. Infatti, non nero e grigio, ma questi due colori domineranno la moda del prossimo autunno: glicine e caramello.

C’è qualcosa, però, che, pur riportando i classici colori scuri della mezza stagione, non passa mai di moda ed è immancabile nell’armadio di ogni donna. Vediamo di cosa si tratta e perché non potremo farne a meno.

Ecco l’accessorio trendy di quest’autunno che sta bene anche alle più formose

Ci riferiamo al giubbotto di pelle, un classico intramontabile ma sempre originale e modaiolo, anche nella sua versione più semplice. In voga sin dagli anni ’70, la sua invenzione si deve all’aviatore tedesco Manfred von Richthofen, che ne ha fatto un importante simbolo dell’aviazione.

Divenuto poi l’accessorio per eccellenza dei motociclisti, ha preso campo nella moda femminile e maschile dei decenni successivi. Ecco perché il giubbotto di pelle, detto anche chiodo, è oggi uno degli accessori più amati e utilizzati soprattutto durante la stagione autunnale. La sua particolarità non sta solo nel tessuto e nel taglio originale, ma anche nella sua incredibile versatilità. Ispirato al rock and roll e ad uno stile anticonformista, in realtà lo si indossa anche in occasioni formali ed eleganti.

Scopriamo come poterlo abbinare e perché sta bene proprio a tutte.

Abbinamenti e fisicità

Il chiodo si abbina perfettamente ad un tubino di cotone o in jersey, così come ad un pantalone a zampa d’elefante. Anche le scarpe non saranno un problema, perché possiamo passare dalle sneakers ai tacchi alti, utilizzando sempre lo stesso giubbotto di pelle. Il risultato sarà straordinario e molto chic in ogni caso.

Oltre alla versatilità che ci permette di usarlo in tantissime occasioni, il chiodo ha anche un’altra importante caratteristica. Quale? Semplice, non soltanto sta bene su tutto, ma anche a tutti. La sua forma rigida nasconde le forme più accentuate, evitando così che si crei il fastidioso effetto salsicciotto. D’altra parte anche il colore scuro, prevalentemente nero o marrone, snellisce anche figura poco esile.

Quindi, ecco l’accessorio trendy di quest’autunno che sta bene anche alle più formose, grazie alla sua forma e alle sue tonalità scure. Un accessorio irrinunciabile, che non potrà certamente mancare nei nostri armadi.