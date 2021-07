“Felicità, un bicchiere di vino” cantavano Albano e Romina. Effettivamente il vino è la bevanda alcolica più consumata e amata dagli italiani. Il suo sapore intenso e raffinato è perfetto per accompagnare i nostri pranzi e le nostre cene. Ma un bel bicchiere di vino freddo è perfetto anche per allietare le nostre serate in compagnia e gli aperitivi.

Il team di ProiezionidiBorsa consiglia, comunque, di non eccedere con il suo consumo e i medici ci concedono un bicchiere di vino al giorno. Ma consigliamo fortemente di leggere anche questo articolo sull’abitudine di bere vino.

Data questa premessa, focalizziamo l’attenzione sui vini migliori di una particolare regione italiana, famosa per il mare cristallino e il buon cibo.

Molti li evitano ma questi sono degli ottimi vini italiani pregiati ed economici

Stiamo parlando della Sicilia e dei vini Zibibbo, Marsala, Nero d’Avola e Inzolia.

Lo Zibibbo è chiamato anche Moscato di Alessandria è ha una lunga storia e tradizione. L’uva da cui è ricavato ha delle proprietà organolettiche davvero uniche e un gusto molto dolce. Affonda le sue radici in Egitto per poi essere stata esportata nella meravigliosa isola di Pantelleria e nel resto della Sicilia. È un vino molto profumato e molto pregiato. Perfetto per accompagnare i dolci e amaretti.

Il Marsala forse è il più famoso tra questi vini e non a caso rappresenta l’orgoglio dell’isola con la sua denominazione DOC. Nasce a Marsala, appunto, nella provincia di Trapani. È un vino liquoroso ma ne esistono diversi tipi e può essere secco o più dolce. Insieme alla carne rossa costituisce un abbinamento perfetto.

Il Nero d’Avola è la specialità delle terre di Avola, Pachino e Eloro, nel siracusano. Il suo sapore sembra essere un mix di spezie e fiori, molto intenso e raffinato. Può accompagnare sia carne rossa che bianca.

L’Inzolia è un vino bianco conosciuto anche come Ansonica ed è diffuso anche in Toscana. Questo vino ha un sapore fruttato e fresco, dal profumo intenso. Ottimo per abbinarlo ad una cena a base di pesce.

Molti li evitano, perché non li conoscono, ma questi sono degli ottimi vini italiani pregiati ed economici. Per scoprire i loro costo per acquistarli al supermercato o in enoteca, basta andare su Internet e scrivere il nome del vino per confrontare i vari prezzi.