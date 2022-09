L’oroscopo del weekend prevede grandi novità nel quadro astrale. I single del segno del Toro non devono isolarsi troppo, mentre per i Gemelli ci sono grandi progetti professionali all’orizzonte. La svolta è a un passo per i Vergine, mentre i Sagittario troveranno ostacoli e impedimenti di varia natura. Ma comunque niente li fermerà. Ma nel dettaglio questo segno zodiacale vive un momento d’oro e dovrà capire come sfruttarlo. Prima di svelare di quale segno si tratta, ecco le previsioni per gli altri segni fortunati e sfortunati.

Continua il periodo fortunato per i Sagittario

A iniziare dal Sagittario, che vivrà un fine settimana davvero difficile. Il partner sembra trovare una scusa per litigare ogni volta, motivo per il quale non si riuscirà a mantenere la calma nei prossimi giorni. Ci sono questioni molto delicate all’orizzonte. Migliore sarà la situazione per i single, specie chi deciderà di uscire allo scoperto e dichiararsi. Ciononostante, quando il Sagittario decide di raggiungere certi obiettivi è quasi impossibile fermarlo.

Nei prossimi giorni, pur non riuscendo nell’intento subito, non bisognerà incaponirsi a cercare una soluzione. Gli impedimenti saranno tanti. Per questo anche la salute ne risentirà con piccoli strapazzi. Settimana tosta anche per la Vergine, che avrà la sua piccola oasi felice nell’amore. Ma anche qui ci saranno piccoli problemi d’incomprensione.

Questo segno zodiacale vive un momento d’oro a metà settembre ma attenzione a non strafare

Dopo un periodo fatto di liti e di confronti importanti, però, i nati sotto il segno della Vergine riusciranno a ricucire i rapporti col partner e tornare più forti di prima. Lo sconforto è nemico della pazienza. E ne servirà tanta. Anche sul lavoro, dove pure le attività giornaliere sembreranno pesantissime. Non bisogna farsi prendere dall’impulsività: anche le richieste esuberanti dei nuovi colleghi devono essere gestite. Presto tutto si risolverà per il meglio. Bene la salute: con un po’ di sport anche leggero ci si sentirà subito meglio.

L’influenza delle stelle sarà incredibile per questo segno

Gli astri sorridono particolarmente al Cancro, che questa settimana è il re dello zodiaco. Nessuno gli resiste e sul lavoro questo porterà a scelte appaganti e importanti. L’aura di fascino che avvolgerà i cancerini permetterà loro di conquistare chiunque vogliano. L’influenza delle stelle sarà incredibile in questi giorni: approfittare di questa forza sarà il segreto per riconquistare la persona amata e perduta.

Tanti nuovi progetti a lavoro, perciò ci sarà da fare una scelta, accantonando quelli peggiori per non imbattersi in problemi di difficile risoluzione. Ascoltare il consiglio degli amici fidati sarà necessario. Forza fisica e mentale saranno perfettamente bilanciate: meglio comunque evitare le spavalderie e non strafare!

