Siamo agli sgoccioli. Mancano pochissimi giorni e daremo il benvenuto al mese di settembre. Mese di cambiamenti e di ripresa. Recentemente abbiamo pubblicato un articolo sul colore che andrà di moda per la nuova collezione autunnale e l’accessorio intramontabile che ci accompagnerà anche durante l’inverno.

Ma a settembre cambiano anche le mete turistiche. Non solo mare ma anche la storia e il folklore hanno il loro fascino e sarà un piacere visitare le città che indicheremo a breve.

La Sicilia

Qual è la Regione caratterizzata da solarità, bellezza e mare cristallino? La Sicilia naturalmente. È una delle Regioni in cui si trova un po’ di tutto. Mare, montagna, lago, storia, tradizione, vino, buon cibo e chi più ne ha più ne metta. In questo articolo andremo alla scoperta dei borghi marinari e medievali più belli con questo tour perfetto per settembre.

Palermo

Iniziamo il nostro tour dal capoluogo di Regione, la bellissima Palermo. La città è di una bellezza travolgente che arriva dritta al cuore, a partire dalle piccole vie del centro storico fino ai mercati. I monumenti che si devono assolutamente vedere sono il Teatro Massimo, il Teatro Politeama, la Cattedrale, il Palazzo dei Normanni, i Quattro Canti, Piazza Pretoria, Villa Giulia, l’Orto Botanico, il Foro Italico e le Catacombe dei Cappuccini. Tra le chiese quelle più belle sono Santa Maria dell’Ammiraglio, San Cataldo, San Giovanni degli Eremiti, San Domenico, dove c’è la tomba di Giovanni Falcone, San Giuseppe dei Teatini, Chiesa del Gesù e Santa Caterina.

Tra i palazzi, invece, Palazzo Mirto, Chiaramonte Steri, Valguarnera-Gangi, Abatellis, Butera e Palazzina Cinese. Ma ce ne sono tantissimi.

Alla scoperta dei borghi marinari e medievali più belli con questo tour perfetto per settembre

Da Palermo ci spostiamo alla provincia, per vedere Isola delle Femmine, uno squisito borgo marinaro, il Castello della Baronessa di Carini e Monreale per vedere la maestosa Cattedrale. Ancora, nel palermitano, bisogna vedere Cefalù, Castelbuono, Petralia Sottana, Blufi che circondano il Parco delle Madonie e Piana degli Albanesi che ospita un bellissimo lago.

Della provina di Trapani bisogna vedere, oltre a Trapani stessa, Castellammare del Golfo, Scopello e la Tonnara, la Riserva dello Zingaro, San Vito Lo Capo, Erice, Custonaci, Marsala e le isole Egadi.

Della provincia di Agrigento, bisogna visitare Agrigento e la Valle dei Templi, la Scala dei Turchi, Menfi, Sciacca, Lampedusa e l’isola di Linosa. Dopo sono da visitare Ragusa Ibla, Modica, Scicli per poi spostarci a Siracusa, Ortigia, Marzamemi, Noto, Avola e la Riserva del Cassibile.

Sicuramente non dovrebbe mancare un’escursione sull’Etna e visitare Catania e Bronte. Poi bisogna visitare Taormina e Giardini Naxos, Capo d’Orlando, Santo Stefano di Camastra, Piazza Armerina, Caltagirone e il Parco dei Nebrodi.