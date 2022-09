Settembre sta finendo e prima di pensare al mese di ottobre ci attendono ancora dei giorni importanti e ricchi di novità. Proprio nei prossimi giorni assisteremo ad un Cielo astrale molto particolare e movimentato. I protagonisti saranno Marte e Saturno che potranno aiutare alcuni fortunati ad ottenere grandi vantaggi e diverse opportunità imperdibili. Gli appartenenti a questi segni zodiacali sono reduci da un periodo difficile, pieno di incomprensioni ed ostacoli. Scopriamo in che modo questi 2 pianeti agiranno e come saranno gli ultimi giorni del mese di settembre.

Guadagni alle stelle per i Pesci

La fortuna ha baciato i Pesci per gran parte del mese, ma gli ultimi giorni sono stati tesi e pieni di difficoltà. Nella relazione di coppia ci sono stati momenti difficili costellati da discussioni e parecchio nervosismo. Fortunatamente, dopo un periodo molto teso, torna il sereno per i nati sotto il segno dei Pesci che potranno vivere giorni memorabili. Marte e Saturno infonderanno calma e concentrazione ai nati sotto questo segno che riusciranno a chiudere un’importante trattativa o un progetto redditizio. I guadagni tornano ad aumentare e anche le soddisfazioni sul lavoro. Questo momento positivo coinvolge anche le coppie insieme da poco tempo e i single che potranno approfittare di incontri interessanti e davvero stimolanti.

Settembre si chiude col botto per i Pesci ed altri 2 segni dopo giorni difficili

I Leone attraversano da tempo un periodo complicato in cui ogni cosa sembra difficile. L’unione tra Marte e Saturno aiuterà i nati sotto questo segno ad uscire da una fase di stallo che dura da molto tempo. I Leone torneranno a mostrarsi pieni di energia, entusiasti del proprio lavoro e propositivi grazie all’influenza di Marte. Le questioni pratiche potrebbero causare ancora qualche tensione, ma niente di preoccupante. I guadagni tornano ad essere soddisfacenti e una piccola spesa imprevista non dovrebbe creare preoccupazioni. In amore regna l’armonia, ma attenzione ad un ritorno dal passato che potrebbe sconvolgere gli equilibri. I single vivranno giornate stimolanti con gli amici di sempre e qualche nuova conoscenza.

Toro

Settembre si chiude col botto per i Pesci, ma gli appartenenti al segno del Toro trasformeranno in oro tutto ciò che toccano. È un periodo particolarmente fortunato per i nati sotto questo segno che potrebbero trovare l’amore nei prossimi giorni. Sarà fondamentale lasciarsi andare alle emozioni, ma non crearsi troppe aspettative. Sul lavoro invece un incarico di grande responsabilità potrebbe portare ansia, ma Saturno aiuterà i nati sotto questo segno ad essere efficienti e produttivi. Anche la salute è al top. Alcuni Toro potrebbero decidere di dedicare del tempo a uno sport per mettersi alla prova e migliorare la forma fisica.

Lettura consigliata

Non Gemelli e Ariete, ecco i 3 segni zodiacali più cattivi, freddi e crudeli