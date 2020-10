Con l’arrivo dell’autunno non vediamo l’ora di gustarci le tipiche pietanze di questa stagione. Dalle minestre di zucca, alla frutta cotta, ai funghi porcini (attenzione a non raccogliere per sbaglio un fungo mortale), l’autunno ci regala innumerevoli delizie.

Tra i cibi più amati dei mesi autunnali ci sono senza dubbio le castagne. Un alimento estremamente versatile che può essere trasformato in minestre, dolci, salse e soprattutto caldarroste.

Non serve accendere un fuoco

Chi di noi gustando un cartoccio di caldarroste appena tolte dalla brace, non ha desiderato di poter preparare anche in casa questa delizia autunnale?

Non disperate, non serve accendere un falò in giardino per preparare delle deliziose caldarroste. Si possono fare anche in casa! Ecco un trucco per fare le caldarroste in padella.

Raccolte o acquistate le nostre castagne, dobbiamo per prima cosa scartare quelle danneggiate o infestate da parassiti. Poi dobbiamo incidere la buccia della castagna in modo che non esploda durante la cottura. Basterà praticare un piccolo taglio con un coltello. Ricordatevi di incidere tutte le castagne, altrimenti potrebbero combinare un disastro una volta messe sul fuoco.

Caldarroste morbide e croccanti

Ora non ci rimane che cuocere le nostre caldarroste. E qui c’è un trucco per farle venire morbide e croccanti proprio come quelle fatte sulla fiamma di un falò. Ecco un trucco per fare le caldarroste in padella.

Mettete le vostre castagne in una padella molto capiente e accendete il fuoco a fiamma moderata. Ora prendete uno strofinaccio da cucina pulito e sciacquatelo abbondantemente per eliminare ogni possibile traccia di detersivo. Strizzatelo e posizionatelo sulle caldarroste, poi mettete il coperchio. L’acqua contenuta nello strofinaccio si trasformerà in vapore. Impregnando le vostre castagne, il vapore farà in modo che cuociano completamente anche all’interno senza bruciare. Questo metodo aiuta anche a staccare la buccia dalla superficie della castagna. Sarà molto più facile sbucciare le caldarroste una volta cotte.

Di tanto in tanto, bagnate nuovamente lo strofinaccio e rigirate le castagne scuotendo la padella.

Assaggiate le castagne dopo circa 15 minuti. Se sono belle morbide e saporite, il vostro lavoro è fatto!

Ecco svelato un trucco per fare le caldarroste in padella.