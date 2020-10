Avete mai sentito parlare del gombo? Se la risposta è negativa, non siete soli. Si tratta di un ortaggio molto particolare, diffuso nelle cucine di tutto il mondo. Soprattutto in quella asiatica e dell’Europa orientale. Ma in realtà, il gombo è appartenuto alla tradizione italiana per tanto tempo. Nonostante non sia molto conosciuto, ancora oggi si coltiva nel meridione, soprattutto in Sicilia. Riscopri uno strano ortaggio della tradizione con questa semplice ricetta.

Delizioso, ma poco diffuso

Il gombo (nome scientifico Abelmoschus esculentus) viene anche chiamato okra, o lady’s fingers (dita di dama) nei Paesi di lingua inglese, per la sua forma elegante e affusolata.

Si tratta di un ortaggio dall’aspetto simile a un peperone verde, ma non lasciatevi ingannare dalle apparenze. Non è affatto imparentato con i peperoni, e ha un sapore completamente diverso. Il parente più stretto del gombo è infatti l’ibiscus. Come questo fiore, anche il gombo ha un sapore gradevole e delicato.

I piatti a base di questo ortaggio sono molto diffusi in Europa orientale, soprattutto in Grecia e in Turchia, nella cucina indiana e africana.

Ma non c’è bisogno di viaggiare lontano per gustare il gombo. È facile prepararlo anche a casa.

Una ricetta semplicissima e veloce

Ingredienti:

a) 300 gr di gombo fresco

b) 3 cucchiai di salsa di pomodoro

c) uno spicchio d’aglio

d) mezzo bicchiere di acqua

e) olio q.b.

f) sale q.b.

Il procedimento è semplicissimo. Laviamo con attenzione il gombo, e tagliamo gli ortaggi in due o quattro parti a seconda della dimensione. Mettiamoli in una pentola con tre cucchiai di salsa di pomodoro, mezzo bicchiere d’acqua, uno spicchio d’aglio, e un filo d’olio. Accendiamo il fuoco. Il gombo potrebbe rilasciare una sorta di ‘bava’ o mucillagine durante la cottura, quindi lasciamo la pentola senza coperchio in modo che evapori più in fretta. Dopo un paio di minuti, saliamo a piacere. Quando il gombo sarà morbido, il nostro piatto è pronto.

Servire tiepido.

Buon appetito!