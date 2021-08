La pasta al forno è un must della cucina italiana e viene preparata in ogni regione. Dalla più classica lasagna, alle varie ricette regionali, è un piatto che fa subito festa, ma soprattutto famiglia. La versione proposta oggi è adatta anche ad un pranzo domenicale estivo. Un tripudio di sapori e profumi estivi, per una pasta al forno domenicale buonissima, ma al contempo leggera.

In Sicilia si prepara in mille modi, ma gli ingredienti base sono quelli dei campi. Il pomodoro, ovviamente, è il re indiscusso delle ricette estive. I tocchetti di melanzane, invece, in estate non possono mancare e tanto profumato basilico. Ingredienti semplici, ma che insieme esprimono tutto il loro potenziale.

Questi gli ingredienti per 6 persone:

600 gr di rigatoni;

700 gr di passata fresca di pomodoro;

2 melanzane;

2 mozzarelle;

100 gr di parmigiano;

1 mazzo di basilico;

sale e pepe, quanto basta;

2 cucchiai di olio di oliva;

1 cipolla;

olio di semi di girasole, quanto basta.

Procedimento

La prima cosa da fare e spurgare le melanzane, per evitare che abbiano quel sapore amarognolo. Tagliare, quindi, le melanzane a cubetti, inserirle all’interno di uno scolapasta e cospargere di sale grosso. Dovranno riposare per un ora prima di poter essere fritte. Nel frattempo, tritare finemente la cipolla e metterla a soffriggere in padella assieme all’olio di oliva. Non appena la cipolla sarà ben rosolata, aggiungere la passata fresca di pomodoro.

Condire la passata con un po’ di sale, il pepe e mezza punta di un cucchiaino da tè di zucchero. Aggiungere anche qualche foglia di basilico e fare cuocere la salsa per 30 o 40 minuti a fiamma medio bassa. Tagliare a cubetti la mozzarella. Cuocere i rigatoni, scolando la pasta almeno 5 minuti prima della fine della cottura e mettere da parte.

Strizzare bene con le mani le melanzane per eliminare tutta l’acqua di vegetazione. Riempire un tegame dai bordi alti di abbondante olio di semi di girasole. Portare l’olio a temperatura e friggere le melanzane a immersione, finché non avranno un bel colore dorato. Fare asciugare le melanzane su carta assorbente e mettere da parte.

In una teglia capiente, versare la pasta, abbondante salsa, le melanzane, le rimanenti fogli di basilico sminuzzate e mescolare tutto per bene con un cucchiaio di legno. Aggiungere anche le mozzarelle e mescolare. Aggiungere altra salsa sulla superfice e il parmigiano grattugiato per far formare un bello strato di crosticina. Infornare per 20 minuti a 180 gradi e, infine, 5 minuti di grill. Servire ancora calda.

