La pandemia del coronavirus non ha risparmiato veramente nessuno. Ogni settore ha subito dei danni incalcolabili. Il mondo del calcio versa in uno stato di crisi comatoso. Dunque, le società calcistiche devono inventarsi qualcosa per sopravvivere e tendono la mano ai propri tifosi. Perciò ora la passione per la squadra del cuore si trasforma in un’occasione di guadagno.

Ad esempio, l’Inter ha trovato una soluzione per far entrare più soldi nelle casse societarie e sfrutterà i Fan Token. Questa iniziativa è possibile grazie a un accordo con una società operante nel settore delle monete digitali che comparirà sulle maglie nerazzurre.

La criptovaluta interista

A breve i sostenitori dell’Inter potranno acquistare i Bitcoin della squadra del cuore. I gettoni digitali saranno messi in vendita al prezzo cadauno di un paio di euro. A quanto pare tramite questa operazione economica l’incasso dovrebbe raggiungere i 40 milioni di euro.

Cosa i tifosi possono fare

I tifosi dal cuore nerazzurro partecipano al Fan Token. Si tratta di un programma dedicato a vari aspetti del mondo interista con quiz e sondaggi. Logicamente sono esclusi aspetti della vita aziendale come decisioni relative al calcio giocato e al business.

Tra i premi messi in palio la possibilità di seguire le partite della squadra del cuore insieme a nomi storici del calcio. Inoltre, la possibilità dell’accesso all’area VIP durante tutto il campionato oppure durante le gare di Champions League.

Come partecipare

I tifosi interisti sono sicuramente quelli più interessati ma non è detto che anche sostenitori di altre squadre possano sfruttare questo business per fare soldi. Infatti una volta acquistate le monete digitali è possibile guadagnare dalla passione per la propria squadra del cuore. I Fan Token si acquistano previa registrazione su Socios utilizzando la moneta virtuale. In un primo step un numero limitato di Fan Token saranno disponibili a un prezzo fisso. Successivamente il prezzo dei Fan Token sarà soggetto alla legge della domanda e dell’offerta. Da questo momento avverrà il vero e proprio scambio come succede per un’azione di Borsa.

Ora la passione per la squadra del cuore si trasforma in un’occasione di guadagno

Dunque, il possessore potrà scambiarli con terzi. Il prezzo lo farà il mercato, perciò, non è da escludere che possa risultare superiore a quello di acquisto. Di conseguenza il tifoso investitore realizzerebbe un’interessante plusvalenza.