Il vero primo piatto dell’estate siciliana è l’irresistibile pasta alla norma, rivisitata con un ingrediente che la rende golosissima

Oggi proponiamo quello che può essere definito il vero primo piatto dell’estata siciliana, l’irresistibile pasta alla norma. A questa ricetta abbiamo apportato una piccolissima modifica che la renderà ancora più golosa. Piuttosto che utilizzare una ricotta salata stagionata, si utilizzerà qualche ciuffo di ricotta fresca. Il risultato sarà ancora più avvolgente e goloso.

Ingredienti per 4 persone

a) 1 ½ kg di pomodoro maturo;

b) 2 melenzane;

c) 1 cipolla;

d) 250 gr di ricotta;

e) 1/2 peperoncino;

f) 1 mazzo di basilico;

g) 400 gr di fusilloni;

h) olio per friggere;

i) grana;

l) sale, pepe, olio di oliva, quanto basta.

Procedimento

Durante la stagione estiva, in Sicilia, ingredienti come il pomodoro, il basilico e le melanzane sono al massimo della loro espressione. Ecco perché questa pasta può essere definita il vero primo piatto dell’estate siciliana. Cucinarla è veramente facile e il risultato è garantito.

Per prima cosa, tagliare a cubetti le melanzane e metterle in uno scolapasta e cospargere di sale.

Lavare i pomodori, togliere il picciolo e lasciarli sbollentare in una capiente pentola colma di acqua per almeno 30 minuti. Scolare i pomodori che hanno bollito e passarli al passaverdure. Tritare finemente la cipolla e il peperoncino, metterla in una padella con un filo d’olio di oliva e lasciare imbiondire. Quando la cipolla sarà dorata, aggiungere la passata di pomodoro fresco, e lasciare cuocere a fiamma media per 30/40 minuti circa. Aggiungere alla salsa una bella manciata di basilico fresco. Nel frattempo che la salsa cuoce, tamponare bene le melanzane per togliere il più possibile il liquido amaro che avranno rilasciato.

In una pentola dai bordi alti, inserire l’olio per friggere e lasciarlo scaldare. Non appena l’olio avrà raggiunto la temperatura giusta, inserire le melanzane. Man mano che le melanzane vanno friggendo, metterle a scolare su di un piatto con carta da cucina. Assaggiare la salsa e aggiustare di sale e se serve aggiungere un cucchiaino di zucchero per regolare l’acidità. Quando le melanzane saranno fritte e la salsa sarà pronta, mettere a cuocere i fusilloni.

Il vero primo piatto dell’estate siciliana è l’irresistibile pasta alla norma, rivisitata con un ingrediente che la rende golosissima

Scolare la pasta molto al dente e condire con abbondante salsa fresca. Aggiungere altro basilico sminuzzato, le melanzane fritte e mescolare bene. A questo punto aggiungere anche la ricotta fresca e mescolare delicatamente, la ricotta non deve essere completamente amalgamata, ma rimanere a pezzetti all’interno del piatto. Impiattare, condire con un altro po’ di salsa in cima, un ciuffetto di basilico e delle scaglie di grana. Ed ecco realizzato il vero primo piatto dell’estate siciliana, l’irresistibile pasta alla norma rivisitata con un ingrediente che la rende golosissima.

