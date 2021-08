Tutti noi ci teniamo ad avere una forma fisica il più perfetta possibile. Cerchiamo di seguire al meglio una dieta sana, ma a volte ci capita di “sgarrare”.

Abbiamo capito che è importante correre divertendosi per tornare in forma velocemente e abbiamo dato il meglio di noi. Sappiamo, inoltre, che per pancia piatta e forma perfetta in estate basta questa fresca bevanda gustosa. Ma c’è un’azione quotidiana che ci permetta di tornare in forma divertendoci? Anche se abbiamo poco tempo a disposizione?

Non perdiamo le speranze, scopriremo che quest’attività è perfetta per il nostro obiettivo.

Bastano 5 minuti di questa divertente attività per tornare in forma senza sforzo

La nostra sicurezza trema ogni volta che sentiamo parlare della prova costume. Ci sentiamo subito fuori forma e tristi. Magari abbiamo davvero bisogno di perdere qualche chiletto, ma non dobbiamo farne una fissazione.

Avevamo letto che per un corpo depurato e tante vitamine bastano solo 3 ingredienti gustosi. Questa volta, però, vogliamo fare di più. Vogliamo allenarci bene senza rinunciare al divertimento.

Pochi ci pensano, ma per raggiungere il nostro obiettivo ci basterà saltare la corda. Infatti, bastano 5 minuti di questa divertente attività per tornare in forma senza sforzo. Con pochi minuti rinforzeremo gambe e glutei bruciando tante calorie. Aumenteremo fiato e resistenza e sarà una valida alternativa alla corsa.

Non dovremo per forza comprare una corda specifica. Ci basterà anche il modello più semplice, ma sarà fondamentale prenderla della giusta lunghezza. In questo modo i movimenti saranno più fluidi e riusciremo a saltare facendo meno fatica.

Se siamo agli inizi

Solitamente la corda spaventa, perché si crede non sia indicata alle persone poco coordinate.

In realtà, è tutta questione di pratica. Dovremo iniziare saltando a piedi uniti e dopo pochi salti riusciremo a prendere il ritmo. Ci verrà spontaneo saltare quando la corda sarà vicino ai nostri piedi ed i movimenti diventeranno sempre più fluidi e veloci.

Non esageriamo le prime volte. Potremo aumentare i minuti ogni volta che ci sentiremo pronti, ma sarà fondamentale fare stretching prima e dopo l’attività. Ricordiamoci di viverla come un gioco. Così sentiremo meno lo sforzo e riusciremo sempre a divertirci.