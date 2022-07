Nei giorni di festa o per una cena tra amici possiamo, in estate, preparare qualcosa di veramente sfizioso andando a cercare nei ricchissimi ricettari della tradizione culinaria italiana. Ci sono dei classici intramontabili che ci hanno resi noti nel Mondo e che possiamo riproporre con la sicurezza di fare cosa gradita a tutti.

Un classico della cucina piemontese

Oggi andremo a riproporre il vitello tonnato, un classico della cucina piemontese. Un secondo piatto di carne da veri chef perfetto per ogni stagione, ma particolarmente gradito in estate perché si gusta freddo e si può preparare in anticipo. Per la buona riuscita del piatto è importante che il taglio della carne sia quello indicato e che raggiunga il giusto grado di cottura per rimanere morbido.

Ingredienti

800 g di carne (girello o magatello);

1 carota;

1 costa di sedano;

1 cipolla;

1 spicchio d’aglio;

3 foglie di alloro;

pepe in grani q.b.;

chiodi di garofano q.b.;

250 ml di vino bianco;

1,5 l di acqua;

sale q.b.;

olio extravergine di oliva q.b.

Per la salsa tonnata

2 uova sode;

100 g di tonno;

3 acciughe;

6 capperi sotto sale;

sale e pepe q.b.

Un secondo piatto di carne da chef da gustare in estate a pranzo o a cena

Per preparare il vitello tonnato leghiamo strettamente la carne. Poi, la trasferiamo in un tegame capiente insieme alla carota, al sedano e alla cipolla tagliati a pezzi. Aggiungiamo lo spicchio d’aglio, le foglie di alloro, qualche grano di pepe e qualche chiodo di garofano. Infine versiamo nel tegame il vino bianco, tre cucchiai di olio e l’acqua. Aggiustiamo di sale e portiamo a ebollizione. Lasciamo cuocere a tegame coperto per circa 45 minuti schiumando di tanto in tanto. A fine cottura scoliamo la carne e lasciamo raffreddare completamente.

Nel frattempo prepareremo la salsa tonnata. Nel mixer verseremo le uova sode, il tonno ben sgocciolato, le acciughe e i capperi dissalati sotto l’acqua corrente. Aggiustiamo di sale e di pepe e iniziamo a frullare. Versiamo a filo circa 150 ml di brodo di cottura del girello dopo averlo filtrato, fino a dare alla salsa la giusta consistenza. Ora affettiamo sottilmente la carne che nel frattempo si sarà raffreddata, la disponiamo su un vassoio e la ricopriamo di salsa tonnata. Possiamo completare il piatto decorando con qualche cappero.

Possibili varianti nella preparazione del piatto

Per semplificare la preparazione possiamo acquistare già pronta la salsa tonnata, che è facilmente reperibile in tutti i supermercati. È possibile anche preparare la salsa con l’aggiunta della maionese per un sapore più deciso. Sarà sufficiente sostituire il brodo di cottura della carne con la maionese fino a che la salsa raggiungerà la giusta consistenza.

