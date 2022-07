Un secondo piatto di pesce che conserva tutto il sapore del mare. Non c’è niente di più allettante da gustare in estate, sia a pranzo che a cena. Il pesce è molto nutriente e ha generalmente un apporto calorico basso, per cui si inserisce perfettamente nei regimi dietetici. Porta a tavola il profumo del mare e possiamo prepararlo nei modi più sfiziosi. In forno o gratinato, fritto o arrostito è sempre un piatto molto invitante e particolarmente gradito.

Fresco o decongelato

Per il piatto di oggi abbiamo scelto i gamberoni che sono facilmente reperibili e piacciono anche ai palati più esigenti. Se non è possibile trovarli freschi possiamo usarli anche decongelati, o congelati. In quest’ultimo caso, è consigliabile lasciarli decongelare in frigorifero e non a temperatura ambiente. Occorreranno circa 6 ora. Poi, possiamo procedere come per il prodotto fresco. Profuma di mare questo secondo piatto di pesce dal gusto travolgente.

Ingredienti per 4 persone

12 gamberoni;

½ arancia;

1 limone;

4 fichi d’India già puliti;

1 peperoncino piccante;

3 fettine di zenzero fresco;

1 cucchiaino di zucchero di canna;

olio extravergine di oliva q.b.

Profuma di mare questo secondo piatto perfetto anche per chi è a dieta

Iniziamo con il pulire i gamberoni. Li laviamo in acqua fredda e poi eliminiamo il carapace. Farlo è piuttosto semplice. Bisogna prima staccare con le mani la testa e le zampe e poi con un coltello o con delle forbici da cucina incidere la corazza lungo il dorso. A questo punto si staccherà con grande facilità. Ora solleviamo delicatamente il filino nero, stando attenti a non romperlo. Lo stacchiamo prima dalla parte della testa e poi dall’altra estremità. A questo punto il gamberone è pronto per la cottura.

Ora prepariamo la marinata. Mescoliamo il succo di arancia e quello del limone, di cui lasceremo da parte un cucchiaio. Uniamo lo zenzero tritato, lo zucchero di canna e il peperoncino piccante. Frulliamo i fichi d’India e filtriamo il succo. Poi, ne aggiungiamo la metà alla marinata. Infine, vi trasferiamo i gamberoni e ve li lasciamo per almeno un’ora.

Trascorso questo tempo, facciamo scaldare in una padella larga tre cucchiai d’olio, e poi versiamo i gamberoni facendoli cuocere un paio di minuti per parte. Ora, aggiungiamo la marinata e continuiamo la cottura per altri quattro minuti a fuoco vivace. Mescoliamo le foglie di melissa al succo di fichi d’India rimasto, vi aggiungiamo un cucchiaio di succo di limone e un po’ di sale. Serviremo i gamberoni con questa salsa.

