2 tagli per capelli medi e scalati e 1 corto di moda nel 2022 anche per over 50

Quando una donna si osserva allo specchio e decide di dare una svolta al proprio look potrebbe partire proprio dai capelli. A volte l’incoraggiamento proviene dal colore naturale o quello attuale, magari troppo piatto o ormai sbiadito. Altre volte, invece, da una capigliatura che è cresciuta senza forma e incontrollata. In entrambi i casi la soluzione sarebbe affidarsi alle cure del parrucchiere di fiducia per un vero e proprio restyling.

A livello di colore, l’ideale sarebbe scegliere una tinta in voga nella stagione attuale, generalmente luminosa e da ritoccare man mano che abbandoniamo l’estate.

A livello di taglio per tutto la restate parte del 2022 i capelli in versione media e corta sembrerebbero destinati a spopolare più dei romantici lunghi.

In totale ci sarebbero tre tagli d’adocchiare per un cambio look invidiabile, perfetti per qualsiasi forma del viso e anche se dovessimo soffiare più di 50 candeline sulla torta.

2 tagli di capelli medi e scalati e 1 corto di moda nel 2022 anche per over 50

Partiamo dai tagli medi, ideali per accorciare ma senza esagerare oppure per allungare ma senza trasformarsi in Raperonzolo.

Nel 2022 questa tipologia di lunghezza molto affermata andrebbe a braccetto con un’altra tecnica di taglio e cioè lo scalato. Scalare i capelli significa avere ciocche di lunghezze diverse, create ad hoc dal parrucchiere per dare volume alla capigliatura.

Il primo di questi tagli medi sarebbe il “long bob” scalato. “Bob” non significa altro che caschetto, mentre “long” significa lungo. Il caschetto lungo, quindi, è quello che solitamente arriva poco sotto al mento, a sfiorare le spalle. Nella versione scalata solitamente le ciocche davanti e quelle della parte più alta della testa sono più corte delle altre. Questo movimento si nota ad occhio nudo sia con una piega liscia sia con le attualissime onde.

Un altro taglio medio sarebbe quello con scalatura a “V”. In questo caso i capelli, dopo il taglio, formeranno una sorta di “V”, con ciocche corte fino al mento e le più lunghe tra le spalle. In questo caso, la piega a onde, anche “messy”, sarebbe la più indicata per apprezzarne il movimento.

Quello corto

Passando ai corti continuerebbe la stagione del pixie cut, ossia il taglio dei folletti. Però, una nuovissima versione, che spopola già in estate, l’abbinerebbe ad un maxi-ciuffo laterale sulla fronte. Quindi, i capelli saranno più corti dietro e di lato, ma decisamente più lunghi sul davanti, con un ciuffo spettinato a coprire la fronte. La piega naturale potrebbe sposarsi bene con quest’ultima variante di pixie cut, anche se il liscio sarebbe da prediligere.

Allora, ecco qui 2 tagli di capelli medi e scalati e 1 corto destinati a fare faville per tutto il 2022.

