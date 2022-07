Preparazioni leggere e nutrienti, digeribili ma in grado di farci affrontare il caldo con tanta energia, evitando le astenie tipiche della stagione estiva. Sono queste le ricette più adatte in questo periodo che devono essere anche sfiziose per vincere l’inappetenza generata dall’afa. Andremo alla ricerca di una ricetta della tradizione britannica che si presta bene alle cene estive, il roast beef.

Una preparazione con poche semplici regole

È ideale per l’estate questo secondo piatto di carne. È una preparazione molto nota e relativamente semplice, ma di cui bisogna seguire poche regole ben precise. Infatti dei piccoli errori potrebbero compromettere il risultato. Il primo passaggio è la scelta del taglio di carne. Nella tradizione inglese si usa la lombata, un pezzo magro ma ricoperto di un sottile strato di grasso che impedisce alla carne di indurirsi durante la cottura. È il taglio migliore per la nostra ricetta, ma in alternativa si possono usare pezzi meno pregiati ma che hanno ugualmente una buona resa, come lo scamone o la noce.

L’altro passaggio importante è la cottura. Il roast beef non deve cuocere molto all’interno e deve avere una bella crosticina rosolata all’esterno. Per questo la cottura deve essere rapida e ad alta temperatura. Un altro piccolo accorgimento è quello di non punzecchiare la carne durante la cottura per evitare la fuoriuscita dei liquidi. Se abbiamo necessità di girarla dovremmo farlo con due cucchiai.

Ideale per l’estate questo secondo piatto di carne da gustare anche freddo

Ingredienti per 4 persone

800 g di carne magra di vitello;

2 cucchiai di olio extravergine di oliva;

sale q.b.

Preparazione

Per preparare un ottimo roast beef la cottura ottimale è quella allo spiedo. Sarà sufficiente legare la carne con uno spago da cucina, infilarla nello spiedo e lasciar cuocere per 20 – 30 minuti, a 200 gradi di temperatura. Spennelliamo con l’olio di tanto in tanto e saliamo solo a fine cottura.

In alternativa, se non abbiamo lo spiedo, possiamo ricorrere alla cottura in teglia. Poniamo la carne in un tegame da forno e la spennelliamo con l’olio. Aggiungiamo il sale e facciamo cuocere a 200 gradi per non oltre 30 minuti. Il roast beef dovrà risultare dorato all’esterno ma poco cotto all’interno mantenendo il classico colore rosato. A fine cottura lasciamo riposare per una decina di minuti e poi tagliamo a fettine molto sottili. Possiamo consumarlo sia caldo che freddo.

Evitiamo di riscaldarlo perché perderebbe gran parte delle sue caratteristiche. Freddo è molto gustoso e possiamo consumarlo senza aggiungere nulla oppure con olive e capperi e condito con un’emulsione di olio e limone. È ottimo anche per farcire panini.

