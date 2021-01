Quando decidiamo di metterci ai fornelli, volenti o nolenti, mettiamo in pratica le nostre conoscenze culinarie. Sia per tradizione di famiglia, sia per eventuali formazioni scolastiche, ma anche per pura passione autodidatta, mettiamo in moto la nostra fantasia. Inutile dire che, nel nostro repertorio e nel nostro ricettario mentale, ci sono dei veri e propri cavalli di battaglia. Quei piatti che ci riescono così bene, da suscitare sempre l’approvazione dei commensali.

Cucinare bene non vuol dire però cucinare in maniera sofisticata. Possiamo, infatti raggiungere buoni livelli anche con un semplicissimo piatto di pasta, ma fatto con cura. Ecco che i nostri Esperti presentano un primo sorprendente ed economico con poco più di 1 euro: la pasta con la ricotta e il soffritto di pomodoro fresco.

Gli ingredienti per quattro persone

Un primo sorprendente ed economico con poco più di 1 euro, nella ricetta per quattro persone:

400 grammi di pasta corta, ideali penne e maccheroni;

una confezione di ricotta;

una cipolla rossa;

un pomodoro occhio di bue, o di qualsiasi tipo;

olio extravergine;

aglio;

sale.

La nostra ricetta prevede l’utilizzo di un pomodoro intero, ma, nel caso li avessimo già in casa, vanno benissimo anche i “cirietti”.

La preparazione

Una preparazione davvero semplice, che prevede di:

creare il soffritto con la cipolla tagliata a spicchi molto sottili e il pomodoro a cubetti piccoli;

dorare la cipolla e saltare il pomodoro, stando magari attenti a non romperlo, regolando poi di sale;

bollire la pasta, che abbiamo consigliato nella versione corta;

scolare al dente e versarla nel tegame del soffritto, unendo per ultima la ricotta.

Un piatto spartano, ma saporito, che non prevede il formaggio grattugiato, semmai a nostro piacimento. È molto saporita anche la versione con la ricotta affumicata, che, però, acquistandola al banco gastronomia, alzerebbe il costo del piatto. Vanificando la nostra missione di abbinare gusto e risparmio. Cogliamo l’occasione per suggerire un dolce tipico del periodo per completare il menù della giornata.

