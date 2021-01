Una delle cose più spiacevoli e antipatiche che possano accaderci soprattutto al lavoro: presentarci senza voce. Magari, proprio nella giornata in cui abbiamo delle riunioni, o dobbiamo presentare, da relatori, dei piani strategici e commerciali fondamentali. Come spesso accade, nella tipica tradizione fantozziana, quando qualcosa deve andare storto, lo fa nel momento peggiore. Oggi, con i nostri Esperti andremo ad analizzare le classiche situazioni della cosiddetta “afonia”. Se perdiamo spesso la voce ecco le cause impensabili e più strane a cui non avremmo mai pensato.

L’abbassamento o la perdita della voce

Prima di vedere tutte le cause più comuni, vediamo di capire esattamente cosa accade quando perdiamo la voce. Si tratta di un evento che provoca l’abbassamento e lo smorzamento improvviso dei suoni emessi dalle corde vocali. Le due tipologie più semplici di abbassamento della voce sono la raucedine e l’afonia. Nel caso in cui ciò accada assieme agli altri sintomi stagionali, come febbre, raffreddore, influenza e infiammazioni varie, l’abbassamento vocale ne è una conseguenza. Attenzione, però, che in alcuni casi l’abbassamento improvviso della voce è correlato addirittura alla presenza di cibo nell’esofago o nella trachea.

Se perdiamo spesso la voce ecco le cause impensabili

Se guardiamo spesso la voce ecco le cause impensabili, alle quali difficilmente da soli, senza un intervento medico, riusciremmo a risalire:

allergie alimentari;

depressione;

ipotiroidismo;

reflusso gastroesofageo, come abbiamo visto sopra;

tumori dell’esofago, della laringe o della tiroide.

Non facciamoci spaventare da questi ultimi casi, ma, come tengono a sottolineare sempre i nostri Esperti, la nostra salute passa anche soprattutto dalla prevenzione e dai check up annuali.

Attenzione anche ad altri fattori

Abbiamo visto assieme le cause più particolari degli abbassamenti di voce, ma ci sembra opportuno ricordare e rinfrescare anche quelle più comuni:

fumo;

alcol;

stress;

esposizione a sbalzi termici;

utilizzo continuo di alcuni farmaci.

In quest’ultimo caso, nell’eventualità di accorgersi di perdere la voce, magari in concomitanza con l’assunzione di un nuovo farmaco, informiamo immediatamente il medico curante. Infatti, la reazione inusuale al trattamento da parte del nostro organismo, non è mai una cosa da sottovalutare, ma da affrontare immediatamente con gli specialisti.

