La cucina italiana è sicuramente tra le più buone al Mondo. Basata maggiormente sulla dieta mediterranea è in assoluto tra le più consigliate dagli esperti di salute e alimentazione. E l’Italia offre prodotti genuini che è un piacere gustare a tutte le ore. Per questo è possibile preparare ogni giorno nuovi piatti salutari senza rinunciare al gusto.

Un primo piatto delizioso che fa bene ai reni e aiuta a controllare il colesterolo

La ricetta di oggi è a base di due alimenti ricchi di proprietà benefiche per l’organismo. Semplice da preparare è un’idea utile per chi vuole prendersi cura dei propri reni e tenere a bada il colesterolo.

Ma in che modo può aiutare a preservare la nostra salute?

Seguendo la dieta mediterranea e favorendo il consumo di verdure è possibile ridurre l’acidità dell’urina. In questo modo i nostri reni avranno meno lavoro da fare. Ma tra le regole d’oro per mantenere in salute i reni non c’è solo il mangiar sano. Andrebbe ridotto anche l’apporto di sale. Infatti, pressione alta e colesterolo possono essere dannosi per i reni. Meglio controllare con assiduità glicemia e valori della pressione. Seguendo gli accorgimenti stilati dalla Fondazione Veronesi è possibile prevenire o comunque rallentare l’insorgenza di patologie renali.

Per questo oggi prepareremo l’orzo con i piselli. Tra gli alimenti consigliati in questi casi ci sono i cereali comuni e oggi useremo l’orzo. Il suo condimento è costituito dai piselli, un legume con un indice glicemico medio.

Ingredienti per 2 persone

150 gr di orzo perlato;

200 gr di piselli medi;

1 scalogno;

olio EVO;

pepe;

sale q.b.

Procedimento

La preparazione di questo piatto è davvero semplicissima e veloce. Visto che si tratta di un piatto salutare non andremo a soffriggere lo scalogno, l’olio lo aggiungeremo a crudo. Prendiamo l’orzo e sciacquiamolo sotto l’acqua corrente. Nel frattempo in una pentola aggiungiamo lo scalogno tritato finemente e poi l’orzo sgocciolato. Lasciamo tostare l’orzo per qualche minuto su fiamma media e poi aggiungiamo i piselli. Successivamente riempiamo la pentola con acqua bollente e copriamo con un coperchio. Aggiungiamo un pizzico di sale e un po’ di pepe. Lasciamo cuocere per almeno 20 minuti finché l’orzo non sarò pronto e cremoso. Impiattiamo e versiamo un filo di olio EVO di buona qualità a crudo. Possiamo finire il piatto con qualche fogliolina di prezzemolo e servire.

Dunque ecco un primo piatto delizioso che fa bene ai reni e aiuta a controllare il colesterolo. Questa ricetta è perfetta anche per chi vuole mangiare in modo salutare senza troppi sforzi. E soprattutto senza passare troppo tempo davanti ai fornelli.

